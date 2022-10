Gemeinderatssitzung in Zweifalten ist am Mittwoch, 19. Oktober, im Sitzungssaals des Rathaus um 19.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen Kindergartenangelegenheiten – der Jahresbericht sowie die Bedarfsplanung. Auch ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt Sonderbuch Thema. Für die Rentalhalle soll ein Schutzboden für Veranstaltungen besorgt werden. Auch geht es um ein Konzept und um Maßnahmen, wie die Energiesparverordnung in Zwiefalten umgesetzt werden kann.