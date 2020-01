In Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus richtet das ZfP Südwürttemberg am Montag, 27. Januar, am Standort Zwiefalten die zentrale Gedenkfeier der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg aus. Die Veranstaltung wird unter anderem von Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration, mitgestaltet. Die Gedenkfeier beginnt um 10 Uhr im Festsaal des Konventbaus auf dem Gelände des ZfP Südwürttemberg in Zwiefalten.

Dr. Dieter Grupp, Geschäftsführer des ZfP Südwürttemberg, der Minister für Soziales und Integration Manfred Lucha, Zwiefaltens Bürgermeister Matthias Henne und Professor Dr. Gerhard Längle, Regionaldirektor Alb-Neckar, werden bei der Gedenkfeier sprechen. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Gemeinde Zwiefalten begangen.

„Ausschluss aus der „Volksgemeinschaft“ oder: Wie Grafeneck möglich wurde“ lautet der diesjährige Beitrag von Dr. Bernd Reichelt aus dem Forschungsbereich Geschichte der Medizin. Auch Schülerinnen und Schüler der Klasse R10 der Münsterschule Zwiefalten haben einen Beitrag vorbereitet. Nach dem Gang auf den Friedhof lädt Pfarrer Roland Albeck zur Besinnung ein. Abschließend legen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege einen Kranz nieder. Musikalisch begleitet wird die Gedenkveranstaltung durch die Gruppe Feuervogel.