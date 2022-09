Wieso dieser 26-Jährige aus Vietnam auf der Schwäbischen Alb landet

Das Unternehmen und der Fachkräftemangel

Ursprünglich kommt Schwörer-Haus aus Sigmaringen, das Unternehmen ist 1950 als Kommanditgesellschaft (KG) im Bereich Baustoffhandel gegründet worden. Das geht aus Informationen der Internetseite hervor. Sechs Jahre später beginnen die Anfänge des Werks in Oberstetten, die ersten Musterhäuser stehen 1967. Bis heute wurde das Werk vielfach vergrößert, Schwörer investierte auch in weitere Standorte und ist seit mehreren Jahrzehnten für den Klimaschutz aktiv, was durch diverse Auszeichnungen belegt ist. Allerdings steht das Fertighaus-Unternehmen vor einem Problem, das viele Handwerke betrifft: Personalmangel.

Auch auf der Alb fehle es an Fachkräften. Es beginne bereits mit der geringeren Ausbildungsnachfrage für unterschiedliche Berufe und ende quasi in einem Mangel an Fachpersonal. Neben dem Beruf des Elektronikers und den Spezifizierungen sucht das Unternehmen auch nach Monteuren, wie im Gespräch mit der SZ klar wird. Aktuell schreibt das Unternehmen 36 Stellen aus, darunter einen kaufmännischen oder technischen Sacharbeiter, Fliesenleger, Kranführer, Anlagenmechaniker, SHK in der Planungsabteilung, Schreiner, Maurer, Maschinenbediener und Staplerfahrer für innerbetriebliche Transporte.