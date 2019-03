Wichtiger Dienst für die Gesellschaft

Früher war es der Zivildienst, heute ist es das Freiwillige Soziale Jahr, kurz FSJ, für das sich Jugendliche aus den unterschiedlichsten Gründen entscheiden. Einer der Träger des Freiwilligen Dienstes ist das ZfP Südwürttemberg, das Plätze in den verschiedensten Bereichen zwischen Reutlingen und Bodensee anbieten kann. Allein im ZfP in Zwiefalten seien derzeit 20 FSJ’ler im Einsatz, sagt Rainer Schmid von der pädagogischen Betreuung.

Die Einsatzgebiete für einen FSJ’ler sind vielfältig. Er kann in zahlreichen Einrichtungen mit sozialem Hintergrund – in Krankenhäusern, Altenheimen, Jugendhäusern, im Rettungsdienst, in Kirchengemeinden, in Kindergärten oder Schulen eingesetzt werden. Es gibt Stellen in ambulant betreuten Wohngruppen, auf psychiatrischen Stationen oder in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Beispielsweise unterstützt ein FSJ’ler Bewohner in Alltagsdingen, bastelt und kocht mit Patienten oder verbringt Zeit mit Kindern und Jugendlichen. Oder wird an Schulen für die Hausaufgabenbetreuung eingesetzt, so Schmid.

Das ZfP Südwürttemberg ist einer von 20 Trägern des Freiwilligendienstes. Etwa 140 FSJ’ler werden derzeit vom ZfP betreut und an Einsatzstellen vermittelt – nicht nur beim ZfP. Man sei unter den Trägern gut miteinander vernetzt, sagt Schmid.

Flexible Einstellung

Theoretisch dauere ein Soziales Jahr von 1. September bis 31. August im Folgejahr. „Das ist bei 80 bis 90 Prozent der Teilnehmer so“, sagt Schmid. Allerdings gebe es auch Freiwillige, die aus den unterschiedlichsten Gründen kein ganzes Jahr ableisten können. Beispielsweise Jugendliche, die ihre Ausbildung abbrechen, weil sie feststellten, dass sie sich für den falschen Beruf entschieden haben. Andere können sich nicht für ein ganzes Jahr verpflichten, weil sie noch reisen wollten. Die Einstellung sei viel flexibler geworden, sagt Schmid. Man könne sich das ganze Jahr über bewerben.

Gedacht ist das Bildungs- und Vorbereitungsjahr für Jugendliche und junge Erwachsene, im Alter von 16 bis 27 Jahren. Die Gründe, sich dafür zu entscheiden, seien unterschiedlich, so Schmid. Einige junge Menschen, die das achtjährige Gymnasium hinter sich haben, wüssten noch nicht so klar, wofür sie sich entscheiden sollen. Hier könne das FSJ der Orientierung dienen. So lernen Jugendliche ihre persönlichen Fähigkeiten und Stärken besser kennen, können diese weiterentwickeln oder neue erwerben. Andere haben sich bereits für ein Berufsfeld entschieden und wollen in den künftigen Beruf reinschnuppern. Wieder andere brauchen ein Überbrückungsjahr, weil sie noch nicht alt genug sind, um mit ihrer Ausbildung zu beginnen. Auch künftige Studenten können den Freiwilligendienst als Wartesemester für die Bewerbung auf einen Studienplatz geltend machen. Außerdem bringt er in einigen Studiengängen Sozialpunkte. Eine Vergütung für den Freiwilligendienst gibt es auch, meistens wird er als Taschengeld bezeichnet und ist von Träger zu Träger unterschiedlich hoch.

Die Freiwilligen werden während des FSJ pädagogisch begleitet. Intention ist, sie auf ihren Einsatz vorzubereiten und ihnen Hilfestellungen zu geben. Die pädagogische Begleitung beinhaltet vor allem eine fachliche Anleitung sowie 25 Seminartage. Die Freiwilligen sollen die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen auszutauschen und aufzuarbeiten. Ihnen sollen soziale und interkulturelle Kompetenzen vermittelt werden und ihr Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl soll gestärkt werden. So ist es in den Motiven des Gesetzgebers zu lesen. Die Bundesregierung will die Zahl der Freiwilligen auf 120 000 pro Jahr steigern, derzeit liegt sie bei etwa 80 000.