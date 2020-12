Weihnachtsgottesdienste – drinnen und draußen

Krippenspiele, Christmetten und Festgottesdienste finden unter Corona-Bedingungen statt: Mit Hygiene-Schutz-Konzepten, mit Abstand – und vor allem mit Anmeldung.

Die Pfarrer, Diakone, pastoralen Mitarbeiter und Verantwortlichen der Kirchengemeinden haben mit großer Flexibilität, immer unter Beachtung der geltenden Schutzbestimmungen und unter Einhaltung der jeweiligen Hygienekonzepte, Gottesdienstorte verändert und zusätzliche Gottesdienstangebote eingerichtet. Kurzfristige Veränderungen sind jedoch möglich und werden auf den jeweiligen Webseiten veröffentlicht. In jedem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung zu den Gottesdiensten notwendig. Wer lieber zuhause feiern will, bekommt ebenfalls ein reichhaltiges weihnachtliches Angebot – sowohl als digitale Vorschläge und als spezielle Hinweise und Empfehlungen vor Ort.

Krippenfeiern

Auf der Zwiefalter Alb beginnen an Heiligabend die Krippenfeiern um 15 Uhr in Ehestetten, um 15.30 Uhr in Aichstetten, um 16 Uhr jeweils in Wilsingen St. Georg und in Aichelau St. Laurentius. In Upflamör findet um 16 Uhr eine Wortgottesfeier mit Krippenspiel auf dem Dorfplatz statt. In Hayingen findet um 15 Uhr eine Ökumenische Krippenfeier im Naturtheater statt, auf dem Rathausplatz in Indelhausen beginnt die Krippenfeier um 17 Uhr. Im Zwiefalter Münster wird um 16 Uhr eine Ökumenische Krippenfeier beginnen.

Christmetten

Das weltweit bekannteste Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“ wird in vielen Christmetten erklingen. Ein Besuch der nächtlichen Gottesdienste ist von der Corona-Landesverordnung ausnahmsweise möglich, In der Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb wird in der St. Nikolaus-Kirche in Huldstetten um 17 Uhr eine Wortgottesfeier gehalten, ebenso in Münzdorf St. Bernhard. Feierliche Christmetten finden statt um 18 Uhr in St. Vitus in Hayingen, ebenfalls um 18 Uhr in St. Laurentius in Aichelau und um 22 Uhr im Zwiefalter Münster.

Im Zwiefalter Münster Unserer Lieben Frau wird am Weihnachtsfeiertag das Hochamt um 10 Uhr gefeiert, um 18 Uhr findet dort eine Abendmesse statt. Wortgottesfeiern beginnen um 8.45 Uhr in der Pfronstetter St.-Nikolaus-Kirche und um 10.15 Uhr in Mörsingen St. Gallus. Weitere Feierliche Hochämter finden statt um 8.45 Uhr in Wilsingen St. Georg und zur gleichen Zeit in Ehestetten St. Nikolaus sowie um 10.15 in Hayingen St. Vitus.

Stephanstag

In den Albgemeinden der Zwiefalter Alb wird am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Hochamt zum Fest des Hl. Stephanus um 10 Uhr im Zwiefalter Münster gefeiert. Ihr Kirchen-Patrozinium feiert die Stephanus-Gemeinde in Tigerfeld um 10.15 Uhr mit einem Hochamt, in dem auch eine Segnung der Kinder vollzogen wird. Eine Kindersegnung findet ebenfalls in den Wortgottesfeiern statt, die in Upflamör um 8.45 Uhr beginnt, in Münzdorf um 8.45 Uhr, in Indelhausen und in Huldstetten jeweils um 10.15 Uhr. Weitere Wortgottesfeiern finden statt um 8.45 Uhr in Aichelau und um 10.15 Uhr in Ehestetten.

Das Fest der Heiligen Familie bildet den Mittelpunkt der Liturgie am Sonntag, 27. Dezember, und schließt die weihnachtlichen Festtage ab. Im Liebfrauenmünster in Zwiefalten findet um 10 Uhr eine Heilige Messe mit Kindersegnung statt. Weitere Eucharistiefeiern, jeweils mit Segnung der Kinder, finden um 8.45 Uhr in Wilsingen und zeitgleich in Mörsingen statt; jeweils um 10.15 Uhr beginnen diese in Pfronstetten und Aichelau. Zu Wortgottesfeiern mit Kindersegnungen wird um 8.45 Uhr nach Hayingen eingeladen und um 10.15 Uhr nach Ehestetten. In der Kirche St. Urban in Indelhausen findet ein Wortgottesdienst um 10.15 Uhr statt. Weitere digitale Empfehlungen zur Gestaltung des Weihnachtsfestes, aktuelle Informationen, Veränderungen aufgrund der Corona-Landesverordnung und Anmeldungen zu den Gottesdiensten gibt es direkt bei den jeweiligen Pfarrämtern der Kirchengemeinden im Dekanat über: https://dekanat-reutlingen.drs.de/kirchengemeinden oder https://www.drs.de/dossiers/weihnachten2020.