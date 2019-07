Fünf Frauen und Männer werden am Samstag, 13. Juli, um 14.30 Uhr in einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche Herz-Jesu in Kernen-Rommelshausen im Remstal zu ihrem Dienst als Gemeindereferenten beauftragt. In der Seelsorgeeinheit Metzingen (Dekanat Reutlingen-Zwiefalten) wird Johannes Haller als Gemeindereferent wirken. Den Gottesdienst hält Weihbischof Matthäus Karrer.

Voraussetzung für den Dienst als Gemeindereferent ist ein Studium der Religionspädagogik oder der Praktischen Theologie an einer Hochschule (Mainz oder Eichstätt) oder an der Fachakademie für Pastoral und Religionspädagogik in Freiburg. Gemeindereferenten werden vor allem eingesetzt im Religionsunterricht, in der Katechese, in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Familienseelsorge oder in der Seniorenarbeit. Sie begleiten Menschen in ihrer konkreten Lebens- und Glaubenssituation und engagieren sich in Verkündigung, Diakonie und Liturgie. Sie vernetzen Initiativen, gestalten Kirche und Gesellschaft vor Ort und begleiten ehrenamtliche Mitarbeiter. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind aktuell 327 Gemeindereferenten beschäftigt, die meisten von ihnen in den Seelsorgeeinheiten. 55 von ihnen sind dabei jedoch auch ausschließlich im Schuldienst tätig.

Johannes Haller wird fortan als Gemeindereferent in der Seelsorgeeinheit Metzingen (Dekanat Reutlingen-Zwiefalten) tätig sein. Auf die Frage, was ihm im Rückblick auf seinen Werdegang besonders wichtig ist, sagt der 48-Jährige: „In meinem bisherigen Leben habe ich die Liebe und Barmherzigkeit Gottes immer wieder erfahren dürfen. Es lohnt sich, darauf zu vertrauen.“ Haller stammt aus Stockerau in der Erzdiözese Wien und vor seinem Studium an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Wiens absolvierte er eine Ausbildung zum Diplom-Ingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft. Sein berufspraktisches Jahr leistete er in der Seelsorgeeinheit Eichenberg (Dekanat Rottenburg).

Weitere Gemeindereferenten sind: Sonja Hergert für die Seelsorgeeinheit Remstaltor im Rems-Murr-Kreis. Julia Willers wird ihre Tätigkeit in der Gesamtkirchengemeinde Stuttgart-Nordstern (Stadtdekanat Stuttgart) aufnehmen. Angelika Klug wird Gemeindereferentin in den Stuttgarter Südgemeinden St. Antonius, St. Maria und St. Josef (alle Stadtdekanat Stuttgart) ausüben. Alois Borho wird in der Seelsorgeeinheit Ravensburg Süd (Dekanat Allgäu Oberschwaben) seine Tätigkeit als Gemeindereferent antreten.