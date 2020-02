Wege bei der Berufsorientierung

Nicht erst seit Berufsorientierung eine Leitperspektive im Bildungsplan ist, hat diese an der Zwiefalter Münsterschule einen hohen Stellenwert. Auf vielfältige Art und Weise wird den Schülern das Thema nahegebracht. Die Schüler werden hierbei in der Konzeption der Münsterschule auf unterschiedliche Art und Weise gefördert und gefordert. Fachliche Kompetenzen werden ebenso wie die sozialen und personalen Kompetenzen gezielt durch verschiedene Ansätze, Aktionen und Impulse gestärkt und geschult.

Am Ende der Berufsorientierung soll eben nicht der komplett fertige, gezielt formulierte Berufs- oder Studienwunsch stehen, sondern vielmehr ein Weg der Erkundung, der Horizonterweiterung und vielleicht auch der Entdeckung von persönlichen Stärken und Fähigkeiten gegangen werden. Dies kann auch die Erfahrung von desillusionierenden, enttäuschenden Erfahrungen mit einschließen, was jedoch einer Orientierung letztlich hilft und Möglichkeiten und Wünsche einschränkt.

Neben dem traditionellen Berufswahlzeitfenster, bei dem sich regionale Betriebe und Einrichtungen den Schülern Donnerstagnachmittags vorstellen, sieht die Konzeption der Münsterschule weitere Ansätze oder auch Impulse vor. Ein Höhepunkt der Maßnahmen war im Februar 2020 sicherlich der Bewerbertag der Firma Schwörer-Haus bei welchem elementare Themen wie die Bewerbung, das Vorstellungsgespräch, Körpersprache und Stimme sowie das Auftreten allgemein spielerisch mit den Schülern geübt und in Kleingruppen und Rollenspielen ausprobiert werden. Die Münsterschule ist auf die langjährige, konstruktive Bildungspartnerschaft mit der Firma Schwörer-Haus stolz und freut sich auf weitere gemeinsame Unternehmungen und Aktionen.

Für die Schüler besteht im Rahmen der Berufsorientierung die Möglichkeit, die beruflichen Schulen der Umgebung zu erkunden. So fahren die Klassenstufen 8 der Hauptschule und 9 der Realschule jährlich nach Riedlingen zur Hospitation der beruflichen Schulen, Vertreter von benachbarten Schulen wie etwa dem Kolping-Gymnasium besuchen die Schüler und stellen die weiterführenden Schulen mit ihren Strukturen und Inhalten vor. Neu ist dieses Schuljahr die gemeinsame Fahrt der Klassen 9 der Realschule und 8 der Hauptschule zur Berufs- und Ausbildungsmesse nach Münsingen am 10. März. Hierbei können sich die Schüler bei zahlreichen regionalen Betrieben, Handwerkern und Einrichtungen informieren, Neues entdecken und vielleicht bereits Konkretes für ihre berufliche Zukunft in die Wege leiten.

Die Münsterschule ist offen für neue Impulse und Anregungen und möchte die Schüler auch weiterhin auf dem Weg ihrer beruflichen oder schulischen Orientierung auf vielfältige Art und Weise unterstützen.