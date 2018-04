Wechsel an der KSK-Spitze in Zwiefalten

Sechs Jahre lang haben sich Hans Braunger und Ralf Fuchsloch die Leitung der Filialdirektion Zwiefalten geteilt. Zum 1. Mai tritt Hans Braunger in die Freistellungsphase der Altersteilzeit und scheidet nach 45 Jahren Zugehörigkeit zur Kreissparkasse im Alter von 62 Jahren aus. Ralf Fuchsloch wird von diesem Zeitpunkt an die alleinige Leitung der Filialdirektion übernehmen.

Mit einer melodischen Eröffnung durch die Band „Tonite“ startete der Empfang in der Filialdirektion Zwiefalten anlässlich des Führungswechsels. Im Beisein von vielen aktiven und ehemaligen Kollegen, Wegbegleitern, Privatkunden und Gewerbetreibenden wurden die Leistungen von Braunger und Fuchsloch bei der Verabschiedung und Einsetzung gewürdigt.

Der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Reutlingen Michael Bläsius begrüßte die Gäste und hob in seiner Ansprache die berufliche Lebensleistung von Hans Braunger heraus. Am 1. September 1973 begann Hans Braunger mit gerade 17 Jahren die Ausbildung bei der Kreissparkasse Zwiefalten und trat nach Abschluss der Ausbildung in die Kreissparkasse in Hayingen ein. Nach mehreren Studiengängen wurde er 1982 Bereichsleiter in Hayingen, 1987 stellvertretender Leiter der Hauptzweigstelle Zwiefalten. Mit den Eigenschaften „arbeitsam, fleißig und höflich“ habe sich Hans Braunger verdient gemacht um die Menschen in der Region – als Fachmann, Berater, Kollege und Chef, hieß es bei der Veranstaltung. Glück- und Segenswünsche begleiten ihn in den Ruhestand.

Als Geschenk bekam Hans Braunger ein mobiles Navigationsgerät zum weiteren Erreichen von Zielen auf dem Land und „eine flüssige Wegzehrung“.

Michael Bläsius ernannte gleichzeitig Ralf Fuchsloch zum alleinigen Leiter der Filialdirektion Zwiefalten. Der erfahrene und gut bekannte Banker wird mit seinem Team für die private Kundschaft zuständig sein. Michael Rauscher wird sich weiter um die gewerblichen Kunden kümmern.

Dank für Engagement

Bürgermeister Matthias Henne bedankte sich für das ehrgeizige Engagement in Zwiefalten; dass vor 2,5 Jahren die neue Filialdirektion bezogen wurde. Er wünschte weiter für Kunden, Vereine und Kommunen ein offenes Ohr und gute Unterstützung.

„Was für ein schöner Tag!“, rief Hans Braunger bei seiner Ansprache aus und war sich sicher, dass alle Gäste dachten: „Der Braunger, der hot's g’schafft, der isch durch!“ Er erzählte jedoch von einem komischen Gefühl: „Eigentlich ändert sich gar nicht so viel – nur der Chef wird ein anderer!“

Drei Dinge waren Braunger wichtig: Er freute sich über die große Ehre an diesem Abend, er war beeindruckt von den vielen Gästen und er gratulierte Ralf Fuchsloch zur großen Aufgabe. Dafür wünscht er ihm viel Glück und Erfolg.

Hans Braunger blickte zurück auf die 45 Jahre im Dienst der Kreissparkasse – die mit vielen Veränderungen und technischen Entwicklungen verbunden waren, unter guten Rahmenbedingungen. Für das Vertrauen und das gute Miteinander bedankte er sich herzlich und überreichte Blumen und Geschenke an das aktuelle Sparkassenteam. Der Dank galt auch seiner Familie, die ihn immer unterstützt hat. Anhaltender Beifall dankt auch dem „Unruheständler“ für sein Engagement.

Ralf Fuchsloch (44), der jetzt alleinige Leiter der Filialdirektion Zwiefalten der Kreissparkasse Reutlingen, ist seit 1990 Mitarbeiter der Kreissparkasse Reutlingen. Sechs Jahre lang hatte er zusammen mit Hans Braunger die Zwiefalter Filialdirektion geführt. „Nimm dir Zeit!“, rief er dem scheidenden Kollegen Braunger zu. Den Gästen und Kunden sicherte er sein ganzes Engagement für ein gutes Miteinander zu.

Bei guten Gesprächen und unter den Klängen der Band „Tonite“ wurde noch einige Stunden gefeiert.