Weber liest, Stoll macht Bass

Das sommerliche „Kulturprogramm unter der Loretto-Linde“ geht an diesem Samstag in die letzte Runde. Wie es schon Tradition geworden ist, greift bei der letzten Veranstaltung des Kultursommers der Hausherr selbst zum Mikrofon, schreiben die Veranstalter.

Günther Weber, vormals als Bäcker vom Loretto-Hof in der Region bekannt, geht jetzt als Ruheständler umso intensiver seiner Leidenschaft, der Schriftstellerei, nach. Am Samstag, 10. September, um 15 Uhr wird er unter der Loretto-Linde aus den Texten, Kurzgeschichten und Dialogen vorlesen, die in den letzten Monaten entstanden sind. Begleitet und umrahmt wird die Lesung, auch das ist längst Hoftradition, von Webers Freund, dem Tübinger Bassisten Michael Stoll.

Der Eintritt zur Lesung kostet pro Person zehn Euro. Mit dem Erlös wird auch in diesem Jahr wieder eine Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche in der Riedlinger Stadtbücherei unterstützt.

Wenn das Wetter einen Auftritt unter der Linde nicht zulässt, so wird die Lesung kurzfristig in einen Innenraum verlegt. In diesem Fall bitten die Veranstalter die Besucher darum, eine Atemschutzmaske mitzubringen. Auf der Loretto- Homepage werden hierzu kurzfristig Informationen veröffentlicht.