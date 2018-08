Was schreibt der Lorettobäcker?

Der Loretto-Bäcker selbst sorgt am Samstag, 18. August, ab 15 Uhr für Programm unterm Lindenbaum. Der Kerle schafft jedes Jahr fast drei Monate nix und wenn man ihn dann wiedersieht, sagt er, er war in einer Schreibwerkstatt. Ja, was schreibt denn der Loretto-Bäcker eigentlich die ganze Zeit? Das Geheimnis soll jetzt mal ein paar Finger breit gelüftet werden. Unter der Linde liest Günther Weber ein bisschen was von seiner Ernte der letzten Winterpausen vor. Begleiten wird ihn dabei Michael Stoll mit seinem bewährten Kontrabass und ein paar weiteren überraschenden Instrumenten. Der Eintritt ist kostenlos. Um Spenden wird gebeten.