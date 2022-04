Vortrag über die Klosterzeit in Zwiefalten

Nach der überaus hervorragenden Resonanz der bisherigen Vorträge von Hubert Schelkle zur Klosterzeit in Zwiefalten bietet der Geschichtsverein nach krisenbedingter Pause einen weiteren interessanten Vortrag des Referenten mit dem Thema „Abgaben zur Zeit des Klosters“ am Freitag, 8. April, um 19.30 Uhr im Konventbau des ZfP an. Das teilt der Geschichteverein Zwiefalten mit.

Die Feudalherrschaft basierte im Wesentlichen darauf, dass der Grundherr dem Untertanen landwirtschaftliche Flächen zur Nutzung überließ und der Untertan dafür Abgaben an den Grundherrn leisten musste. Am geläufigsten ist nach heutigem Verständnis der sogenannte Zehnte, weshalb die Feudalherrschaft auch als Zehentwirtschaft bezeichnet wird. Der Zehnte war jedoch nur eine neben vielen anderen Abgaben, die die Untertanen zu leisten hatten. Der Vortrag befasst sich mit den vielfältigen Abgaben, die das Kloster Zwiefalten von seinen Untertanen und Leibeigenen verlangte.

Zuletzt referierte Hubert Schelkle über die Klosterordnung des Jahres 1468, das Vogtbuch aus dem Jahre 1568 und über das Lehenswesen und die Leibeigenschaft während der Klosterzeit. Der Eintritt kostet vier Euro.