Vortrag über die Geschichte der deutschen Nationalhymne

Der Geschichtsverein Zwiefalten lädt ein zu einem Vortrag von Dr. Jörg Koch, Worms, am Freitag, 22. Juli, um 19.30 Uhr im Konventbau (Festsaal) des ZfP Zwiefalten. Das Thema des Vortrags lautet „Einigkeit und Recht und Freiheit, die Geschichte der deutschen Nationalhymne“.

Am 10. August 1922, also vor nunmehr fast 100 Jahren, hatte Reichspräsident Friedrich Ebert das Lied der Deutschen mit allen drei Strophen zur Nationalhymne des Deutschen Reichs erklärt. Jörg Koch bietet mit zahlreichen Bildbeispielen und Hintergrundinformationen einen Überblick zur Entstehungsgeschichte des „Deutschlandlieds“ und veranschaulicht, wie dieses sich ab Ende des 19. Jahrhunderts gegenüber anderen Hymnen durchsetzte und welches Schicksal ihm seit der Proklamation zur Nationalhymne im Jahr 1922 beschieden ist. Sie war unterschiedlichen Herrschaftssystemen und damit dem Zeitgeist ausgesetzt - sie wurde als nationales Symbol verwendet und dabei missbraucht. So spiegeln sich in dem 1841 entstandenen Lied 200 Jahre wechselvoller deutscher Geschichte.

Vortragsgegenstand sind auch die Lebensbilder von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, dem Verfasser, und von Joseph Haydn, dem Komponisten des Lieds. Der Vortrag wird am Klavier musikalisch begleitet von Dr. Bernd Barun. Der Referent Jörg Koch hat beim Kohlhammer-Verlag ein Buch unter dem Vortragstitel veröffentlicht. Die Teilnahme an dem Vortrag kostet 4 Euro pro Person.