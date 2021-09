Vortrag: Feiertage sind ein lebendiges Geschichtsbuch

Zum Vortrag von Dr. Jörg Koch „Dass Du nicht vergessest der Geschichte – Staatliche Gedenk- und Feiertage in Deutschland von 1871 bis heute“ am 24. September, ab 19.30 Uhr, im Konventbau des ZfP Zwiefalten, lädt der Zwiefalter Geschichtsverein ein. Auf die Entwicklung der Gedenk- und Feiertage blickt der Referent in einem mit Bildbeispielen unterlegten Vortrag. Darin werden Hintergründe, Verbindungslinien und Tendenzen zur Veränderung der Feiertagskultur dargestellt. Es wird beleuchtet, welche Ereignisse im Kaiserreich gefeiert wurden, welche in der Weimarer Republik? Wie sind die Feier- und Gedenktage des Dritten Reichs einzuordnen? Gibt es Verbindungslinien zum Gedenken in der alten Bundesrepublik und in der DDR? Und letztlich wird es um die Frage gehen: Welche Ereignisse sind für unser Selbstverständnis so wichtig, dass sie heute noch des Gedenkens wert sind? Dr. Jörg Koch ist Germanist und Historiker mit zahlreichen Veröffentlichungen zu deutscher und zu regionaler Geschichte. Er unterrichtet am Karolinen-Gymnasium in Frankenthal und war früher am Kreisgymnasium in Riedlingen tätig. Da die Teilnehmerzahl beschränkt werden muss, ist Anmeldung per E-Mail nötig unter gauberg@geschichtsverein-zwiefalten.de. Eintrittsgebühr 4 Euro. Es gelten die 3G-Regeln.