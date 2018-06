Von Kind an mit der Medizin verbunden

Seit April hat das ZfP Südwürttemberg einen neuen Chefarzt: Dr. Alex Theodor Gogolkiewicz übernahm das Amt von Dr. Hans Renz und ist nun für die Allgemeine Psychiatrie Neckar-Alb zuständig (SZ berichtete). Mit seinen erst 34 Lebensjahren bringt er nicht nur die passenden Qualifikationen und Erfahrungen mit, sondern auch Energie und den Willen, sich für die Patienten und das Unternehmen einzusetzen.

Es war um das Jahr 1990 herum, als im niedersächsischen Wolfenbüttel ein kleiner Junge regelmäßig die beiden elterlichen Arztpraxen besuchte. Ein gebrochenes Bein wurde eingegipst, eine Grippe mit Medikamenten behandelt – alles offensichtlich und logisch; doch nach und nach fragte er sich, warum es auch Menschen mit unsichtbaren Krankheiten gab. Menschen, deren Verhalten er sich zunächst nicht erklären konnte. Er konnte sich nur schwer vorstellen, was in diesen Menschen ablief.

28 Jahre später hat Alex Theodor Gogolkiewicz einen Doktortitel, er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie mit Zusatzqualifikationen in den Bereichen Psychoonkologie, Verkehrs-, sowie Suchtmedizin. Zudem absolvierte er ein gesundheitsökonomisches Zusatzstudium und arbeitet „als gute Abwechslung“ als psychiatrischer Gutachter. Zwar sei er seinem Großvater und seinen Eltern in den Arztberuf gefolgt, jedoch sei er der Erste in der Familie, der sich für die Psychiatrie entschieden habe.

Forschung und Lehre

In seinem neuen Job, bei dem ihm seine duale Partnerin Sr. Marie Theres zur Seite steht, liegen ihm besonders der Bereich Forschung und Lehre, die besondere Behandlungsform in der Soteria und die Angehörigenarbeit am Herzen. Bei letzterer engagiert er sich bereits mit der Übernahme der Gesprächskreise erwachsener Kinder psychisch kranker Eltern von seinem Vorgänger. Besonders die herzliche Aufnahme habe den Einstieg begünstigt und zu seinem durchweg positiven ersten Eindruck beigetragen.

Nicht nur beruflich, sondern auch privat scheint Gogolkiewicz ein wahres Energiebündel zu sein. Seit 2013 ist er verheiratet, inzwischen hat er einen dreijährigen Sohn: „Die Familie ist die Nummer Eins.“ Dazu gibt es allerdings noch eine andere Leidenschaft: „Ich bin schon irgendwie autoverrückt“, gesteht er. Zwar ist das Interesse für Sportwagen groß, eine andere Freizeitbeschäftigung spielt aber eine noch bedeutendere Rolle: Das Reisen – am liebsten mit der Familie.

Bereits als Student zog es Gogolkiewicz ins Ausland. Die verschiedenen Umgangsweisen mit Gesundheit und Krankheit faszinierten ihn. Besonders die Arbeit in einem Krankenhaus bei Kapstadt „war eine ganz prägende Zeit“, sagt er. Während neben den medizinischen Aspekten auch die fremden Kulturen seine Reisen dominieren, ist es vor allem auch die Natur, für die er schwärmt. Deshalb gefalle es ihm auch, auf der Schwäbischen Alb zu wohnen. Von Albstadt-Ebingen näher an seinen Arbeitsplatz zu ziehen, plant der 34-jährige nicht, denn das „schafft auch die nötige Distanz“. Daran hindern, voll und ganz für seine Arbeit da zu sein, scheint diese Distanz Gogolkiewicz jedenfalls nicht.