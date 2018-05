Von Jazz bis Reggae

In der Wimsener Mühle gastiert am Freitag, 8. Juni, ab 20 Uhr, Fola Dada. „Groove is in the Heart“ ist eine Konzertreihe, die im Jahre 2016 begonnen hat und nun auf Reisen geht. Wunderschöne Songs und eine Mixtur aus urbanen Stilen. Von Jazz-Standards über Reggae-Songs bis hin zu Soul und R’n’B spannt sich dieser Abend. Klingt wild? Ist es keineswegs, weil diese Band in allen Stilarten überzeugt. Mit dabei ist übrigens auch Joo Kraus, einer der renommiertesten Trompeter Deutschlands, der unter anderem mit Kraan, BAP und Klaus Doldingers Passport gearbeitet hat. Und natürlich Fola Dada, die begnadete Sängerin (unter anderem SWR Big Band) die mit ihrer stilistischen Vielseitigkeit, ihrer warmen, intensiven Stimme und ihrem Charme eine Klasse für sich ist. Ein Konzerterlebnis, das unter die Haut geht, verspricht der Veranstalter.

Karten im Vorverkauf: 18 Euro, Abendkasse 20 Euro Einklappen Ausklappen