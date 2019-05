Von der Aussaat bis zur Ernte

In Kooperation mit Familie Burgmayer nehmen die Kindergartenkinder an einem Projekt „Lernort Bauernhof“ teil. Dazu werden auf einem Acker in Baach Rüben gesät, gepflegt und später geerntet. Die Kinder erleben den Lebenszyklus vom Samen zur fertigen Frucht mit. Sie lernen Verantwortung zu übernehmen und sich über einen längeren Zeitraum mit etwas auseinanderzusetzen.

An zwei Tagen und in verschiedenen Gruppen machten die Kindergartenkinder auf einem Acker in der Nähe der Radlerherberge ihre ersten Erfahrungen in der Landwirtschaft. Der Acker war gut vorbereitet, das Unkraut mechanisch entfernt und die Erde fein krümelig und locker aufgearbeitet. Alle Arbeitsschritte wurden den Kindern erläutert. Helfer standen bereit, um mit den Kindern zusammen die Arbeiten zu erledigen.

Als erste Aufgaben mussten die Steine gesammelt werden. Ein ums andere mal wurden die Eimerchen voll und immer noch kamen neue Steine aus der Erde, als die Helfer mit Hacken die Erde auflockerten. Der ökologische Wert und die Sinneserfahrung mit der Entnahme von Steinen aus dem Acker wird als wichtiger Aspekt betrachtet. Auch die Wahrnehmung der Witterung ist an diesem trockenen, aber kühlen Vormittag für die Kinder eine wichtige Erfahrung.

Der nächste Arbeitsgang brachte weitere neue Eindrücke: Damit die späteren Pflanzen sich gut entwickeln können, müssen im Boden Nährstoffe zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund wurde vergorener und abgelagerter Mist zur Verfügung gestellt, der mit kleinen Schaufeln in Eimerchen eingefüllt und danach auf dem Acker verteilt werden. Mit dem Rechen wurde der Mist gleichmäßig in den Oberboden eingearbeitet.

Die Kinder entdeckten, dass im Mist zahlreiche Regenwürmer versteckt sind. Nach der Erklärung der Aufgabe der Würmer bekommen die Kinder Gelegenheit in Gläsern die Regenwürmer zu sammeln, genau anzuschauen und zu beobachten. Voller Staunen ließen die Kinder die Würmer auf ihren Händen krabbeln und hatten ihre Freude daran.

Nach dem Vorzeigen der Samenkörner für Rüben wurden den Kindern die weiteren Schritte erklärt. In regelmäßigen Abständen wurden Löcher gestupft und Samenkörner hineingelegt. Wird die Erde vorsichtig darüber gestreift, ruht das Samenkorn eine Zeitlang in der Erde. Mit Hilfe von Wärme durch Sonnenstrahlen und Feuchtigkeit durch Niederschläge bricht das Samenkorn in ein paar Tagen auf und beginnt zu wachsen.

Helfer bei der Arbeit

Wenn die Reihen gut sichtbar sind, wird an einem trockenen Tag das Rübenfeld von den Kindern besichtigt und die bisherigen Fortschritte besprochen. Bei der Arbeit sehr hilfreich waren außer den Erzieherinnen die vier landwirtschaftlichen Fachkräfte vom Bauernhof: Die beiden Bäuerinnen Brigitte und Sabine Burgmayer, der Praktikant Max Wildbret und zeitweise der Bauer Daniel Burgmayer.

Auf einem Ackerstreifen waren Kartoffeln gesteckt und in den gehäufelten Reihen eingelegt. Bei späteren Besuchen wird das Wachstum der Kartoffelstöcke bis zu den neuen Kartoffeln beobachtet. In kleinen – mit Lesesteinen umgebenen Versuchsfeldern – wurden in den feinen Saatboden andere landwirtschaftliche Samen wie Ackerbohnen, Getreide und Mais eingebracht. Auch hier sollen die verschiedenen Arten in ihrem Wachstum beobachtet, besprochen und vermessen werden.