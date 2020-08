Von Blues über Klassik bis Boogie

Noch drei Veranstaltungen bietet der Kultursommer in Wimsen. Am Freitag, 21. August, ab 20 Uhr, sind Ludwig Seuss, Abi Wallenstein und Hubert Hofherr zuu Gast in der Mühle. Am 5. September wird ein Klassikkonzert mit vier Fagotten geboten und am 23. Oktober wartet die Boogie Connection auf die Besucher. Coronabedingt müssen sich Gäste zu den Veranstaltungen anmelden.

Man bezeichnet ihn als „Vater der Hamburger Blues-Szene“ und „lebende Legende des Blues“. Charakteristisch für Abi Wallensteins Spiel ist sein Picking Style, der in der Tradition des Piedmont Blues oder texanischen Country Blues etwa eines Mance Lipscomb steht. Kommen wird er mit Ludwig Seuss (Boogie-Piano und Zydeco-Akkordeon und Gesang) einer der wenigen europäischen Musiker, der auf dem Akkordeon den Zydeco Stil beherrscht. Er war von Anfang an auch bei der Spider Murphy Gang dabei. Abi Wallenstein bringt auch noch Hubert Hofherr mit, ein bekannter Chicago Blues Experte auf der Blues Harp. Er war viele Jahre musikalisch mit sehr bekannten Bluesern in den USA unterwegs. Dieses Blues Trio spielt einen sehr eingängigen Stil, „geht quasi in die Beine“, und integriert dabei Elemente aus Country Blues, Big City Blues sowie Soulmusic. Eintritt: 15 Euro.

Am Samstag, 5. September, ab 19.30 Uhr, spielen beim Klassikkonzert Fagottissimo vier Fagotte unter der Leitung von Prof. Albrecht Holder, des künstlerischen Leiters der Prälatur-Konzerte. Zur Aufführung kommen Werke von Joseph Haydn, Gioachino Antonio Rossini, Sergei Sergejewitsch Prokofjew, Guiseppe Verdi und anderen bis hin zu Glenn Miller. Eintritt: 15 Euro.

Am Freitag 23. Oktober, ab 20 Uhr, wird die „Boogie Connection“ erwartet. Noch spartanischer geht es nicht: Ein Piano, eine Gitarre und ein Schlagzeug – mehr braucht es nicht, um die Fans binnen kürzester Zeit von ihren Stühlen zu holen. „Eine heiße Mischung aus Blues, Soul, Boogie-Woogie und totalem Rhythm’n’Blues, wie man sie einzigartiger Weise nur mit der Boogie Connection aus Freiburg/Breisgau erleben kann. In diesem Musikgenre sind Christoph Pfaff, Thomas Scheytt und Hiram Mutschler nach wie vor die unerreichten Könige der internationalen Live-Jazz-Szene. Eintritt: 22,57 Euro.

Um das Sicherheits-Konzept mit dem Mindestabstand einzuhalten, stehen nur 64 Sitzplätze in der Kulturmühle zur Verfügung. Sollten sich Personengruppen anmelden (bis 8 Personen können zusammen platziert werden). Der Verkauf der Tickets erfolgt ausschließlich über den Ticket-Shop auf der Homepage des Vereins. Die nummerierten Plätze werden nach Auftragseingang vergeben. Beim Betreten der Mühle steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Ein Mund-Nasenschutz muss bis zum reservierten Platz getragen werden. Dort kann dieser auch abgenommen werden. Die Corona-App funktioniert in Wimsen leider nicht, da kein Netz vorhanden ist. Daher muss der Besteller der Karten Name und Telefonnummer zur Rückverfolgung angeben.