Ein 79-Jähriger hat am Mittwochnachmittag bei einem Forstunfall schwere Verletzungen erlitten. Er musste mit dem Rettungshubschrauber gegen 16.30 Uhr in eine Klinik geflogen werden.

Der Mann war in einem Waldstück bei Ehestetten mit dem Fällen eines in Hanglage stehenden Baumes beschäftigt. Aus noch ungeklärter Ursache wurde er von dem umfallenden Baum erfasst, so die Polizei in einer Mitteilung.