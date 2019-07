Am Sonntag, 28. Juli, findet um 17 Uhr ein Konzert im Münster Zwiefalten statt. Ausführende sind das Blechbläserensemble „Swabian Brass“ und Hans-Peter Merz aus Albstadt an der Orgel. Das Bläserquintett spielt in der klassischen Besetzung zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba. Dabei handelt es sich um fünf passionierte Musiker aus dem Raum Schramberg, Rottweil und Tuttlingen.

In ihren geistlichen sowie weltlichen Konzerten bietet das Ensemble seinem Publikum niveauvolle Musik. Seit einigen Jahren ergänzt eine Kinderkonzertreihe das Angebot. Ziel ist es, den jungen Zuhörern die Begeisterung für die Musik zu vermitteln und die Blechblasinstrumente näher zu bringen. Mit seinen CD-Einspielungen zeigt das Bläserquintett seine musikalische Vielseitigkeit und Qualität.

Hans-Peter Merz ist seit vielen Jahren Gastorganist bei den Zwiefalter Münsterkonzerten. Er ist Kirchenmusiker in Albstadt-Ebingen und hat einen Lehrauftrag an der Musik- und Kunstschule Albstadt. Seit 2010 ist er Dirigent des Beuroner Chores. Er gestaltet zahlreiche Konzerte mit namhaften Solisten, vor allem in Süddeutschland.

Das Programm des Konzerts ist breit gestreut. Es reicht vom Barock bis ins 20. Jahrhundert. Aus der Barockzeit spielen die Bläser unter anderem den „Prince of Denmark’s March“ von Clarke, „Air und Badinerie“ aus der dritten beziehungsweise zweiten Orchestersuite von Bach sowie die „Ankunft der Königin von Saba“ von Händel. Von Fauré, einem Freund Débussys, wird eine Pavane zu hören sein. Es erklingen auch moderne Arrangements wie „Tears in Heaven“ in Kombination mit dem Kanon von Pachelbel sowie „Oh when the Saints“, kombiniert mit dem großen „Halleluja“ von Händel. Hans-Peter Merz spielt „Prélude, Fugue et Variation“ von Franck und „Carillon de Westminster“ von Vierne.