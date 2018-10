Vogel verursacht Stromausfall

Rund 2800 Einwohner in Zwiefalten, Hayingen und Daugendorf waren am Montagvormittag von einem Stromausfall betroffen. Ausgelöst wurde er kurz vor 10 Uhr durch einen Vogel, der in eine zwischen Zwiefalten und Baach verlaufende 20-Kilovolt-Freileitung der Netze BW geraten war und einen Kurzschluss verursacht hatte. Das teilt die EnBW mit. Nach etwa 20 Minuten hatte die Bereitschaft in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg den gestörten Abschnitt ermittelt. Eine Augenzeugin hatte den Vorgang beobachtet, sodass die obligatorische Leitungskontrolle sehr rasch erfolgen konnte. Um halb 11 Uhr wurde das Netz bereits wieder zugeschaltet und die Vollversorgung hergestellt.