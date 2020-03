Viele Schüler und Eltern interessieren sich für Münsterschule

Nach der schwungvollen musikalischen Eröffnung durch das Schulorchester und den Grundstufenchor erfolgte die offizielle Begrüßung durch die Konrektorin Monika Meng-Schwaibold. Der Schnuppernachmittag wurde umrahmt von der vielfältigen und köstlichen Bewirtung der Klasse sechs mit ihren Eltern. Diese hatten im Vorfeld außerdem für ein nettes und ansprechendes Ambiente in der Aula der Münsterschule gesorgt.

Monika Meng-Schwaibold erklärte im Folgenden den Modus des Nachmittags, der von den Viertklässlern mit Spannung bereits erwartet wurde. Mit ihren beim Eintritt erworbenen Eintrittskarten konnten die jungen Schüler verschiedene Angebote wie etwa ein biologisches Projekt, die Anfänge beim Programmieren, eine Gerätelandschaft in der Turnhalle oder ein technisches Projekt besuchen und somit spielerisch, kurzweilig und unterhaltsam einen Einblick in den Fächerkanon des Bildungsplans der Realschule und die vielfältigen Möglichkeiten der Münsterschule erhalten.

Während die neugierigen Viertklässler die neuen Fachgebiete und Räumlichkeiten der Münsterschule in Gruppen verteilt erkundeten, berichteten zwei ehemalige Schülerinnen der Münsterschule über die weiterführenden Möglichkeiten nach der erworbenen Mittleren Reife, ihre positiven Erfahrungen an der Münsterschule und über die Vorteile der Schule als kleine Schule in der Region für die Region. Im Anschluss ging Konrektorin Meng-Schwaibold in einem längeren Vortrag auf das Leitbild der Münsterschule, die Verankerung in der Region, die verschiedenen Möglichkeiten der Bildungswege und ihrer je nach Schüler möglichen Durchlässigkeit sowie die familiäre Atmosphäre an der Schule mit kurzen, effizienten Dienstwegen und Möglichkeiten ein. Einen besonderen Stellenwert erhielten hierbei die sogenannten „Roten Fäden“ der Münsterschule Zwiefalten. Diese abgestimmten Maßnahmen bilden aufbauend von Klasse eins bis zehn erzieherische und methodische Strukturen und Rituale, die den Schülern das Lernen erleichtern sollen. Neben den Themenschwerpunkten Schulsozialarbeit, Grünes Klassenzimmer und ökologische Verknüpfung der Schule in der Region rundete die Schulleitung ihren Vortrag mit der Bedeutung der Berufsorientierung und den Möglichkeiten bei der Kooperation mit lokalen Betrieben, Einrichtungen und Handwerkern ab.

Eine anschließende kurze Information des Elternbeirats der Schule hob noch einmal das kooperative Miteinander zwischen Schulleitung und Elternschaft hervor, das oftmals auch mit kurzen Dienstwegen und einem konstruktiven, offenen Austausch an der Schule stattfindet.

Nebenbei bestand für die interessierten Eltern während des gesamten Nachmittags die Möglichkeit, an zahlreichen Stellwänden Einblick in verschiedene Themenfelder und Arbeitsbereiche des Schulbetriebs wie etwa die Schulsozialarbeit, den Grafeneck-Gedenktag, den Frankreichaustausch oder die Berufsorientierung zu erhalten. Es konnten auch Ausstellungsstücke aus dem Technikunterricht besichtigt und bestaunt werden

Beinahe zeitgleich waren die Viertklässler glücklich und zufrieden von ihren einzelnen Projekten zurück. Abgerundet wurde der Informationsnachmittag durch eine offene Fragerunde und einer Präsentation der Klasse sechs. Die Münsterschule Zwiefalten bedankt sich an dieser Stelle für das zahlreiche Erscheinen der Viertklässler mit ihren Eltern, der Bewirtung durch die Sechstklässler und dem Engagement der aktuellen Schüler bei ihren Beiträgen.