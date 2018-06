Viele Besucher bewundern alte Schätzchen

Schon am Samstag rückten im Laufe des Tages eine Vielzahl von Fahrzeugen für das zweite Oldtimer-Treffen in Gauingen an, während noch rings um den Grünen Baum die Vorbereitungen liefen. Am Abend herrschte eine Riesenstimmung, als in zwei Räumen die Fußballübertragung des wichtigen WM-Spiels stattfand. Gleichzeitig wurde bereits im Garten das Oldtimer-Treffen feierlich gestartet. Am Sonntag steigerten sich stündlich die Fahrzeugzahlen und die Parkplätze füllten sich deutlich. Es gab viel Gesprächsstoff über einzelne Fahrzeuge und die Fahrer und Besitzer hatten ihre Freude am Austausch von Erfahrungen.

Einen wichtigen Block bildeten dabei die Unimog-Fahrzeuge. Allein fünf dieser Fahrzeuge hat Dirk Wittmacher selbst mühevoll und aufwändig auf Vordermann gebracht und mit diesem Hintergrund konnte er einige Unimog-Freunde überzeugen und mit Tipps für den Umbau und Einkauf von Ersatzteilen geben.

Viele alte Traktoren zahlreicher Fabrikate fuhren vor, manche mit Anhänger oder Bauwagen im Schlepp. Mit dabei waren auch einige Geräteträger. Allen Fahrzeugen merkte man die liebevolle Pflege an, die Lackierung strahlte in der Sonne. Der älteste Traktor, ein Hanomag R 40 aus dem Baujahr 1949, kam aus Binzwangen.

Als ältestes Fahrzeug der gesamten Ausstellung fuhr ein BMW-Motorrad R 11 mit Seitenwagen vor. Das Motorrad aus dem Jahr 1934 hat komplette Originalteile. Ein Opel Olympia Baujahr 1936 (bezeichnet nach der damaligen Olympiade in Berlin), beeindruckte als Caprio Limousine. Ganz besonders interessant ausgestattet zeigte sich ein Opel Blitz von Herbert Ott aus Baach; dieses Fahrzeug von 1950 wurde aus Restbeständen der Wehrmacht zusammengebaut.

Ein Bierauto der Zwiefalter Klosterbräu eröffnete die Ausfahrt. Mit blitzendem Lack und festlich herausgeputzt fuhren die Fahrzeuge nacheinander auf Tour. Dirk Wittmacher stellte übers Mikrofon die Fahrzeuge mit ihren Besonderheiten vor und mancher Besucher klatschte Beifall für die Oldtimer.

Die Ausfahrt führt von Gauingen über Gossenzugen, Zwiefalten, über das Dobeltal zum Tanzplatz und über Hochberg und das Industriegebiet Gürst zurück nach Gauingen. Währenddessen versorgten die Mitarbeiter der Gastwirtschaft und die Mitglieder des Tennisclubs und der Freiwilligen Feuerwehr die Besucher mit Speisen und Getränken. In ausgiebigen Gesprächen wurden bis in den Abend hinein die Vor- und Nachteile verschiedenen Fahrzeuge und Maschinen diskutiert und verglichen. Ein Lob erhielten die Veranstalter, welche alle Anstrengungen tatkräftig bewältigt haben.