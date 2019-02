VFON-Ringorden für Zunftmeister Fundel

Bei anfangs kalten Temperaturen, dann bei frühlingshaftem Sonnenschein zum Genießen ist der Zunftmeisterempfang im Haus Adolph Kolping am Sonntagmorgen beim Freundschaftstreffen der Narrenzunft Rälle Zwiefalten verlaufen. Der Saal war voll, die Stimmung gut, die Freude groß – und: „Narren sind lebenswichtig!“

„Los Quetscho“ mit den Akkordeonmusikanten Cornelius Fischer, Gerold Hofmaier und Carlo Schwarz stimmten ein und alle, alle sangen mit. Zuerst beim Zwiefalter-Rälle-Marsch, dann beim Ringlied der VFON „Dr Narr hot überall sei Freid“. Und zwischendurch erschallten unzählige Narrenrufe aus verschiedenen Zünften und Vereinigungen.

Zunftmeister Jochen Fundel begrüßte die Gäste mit drei kräftigen „Rälle-hui!“ Voller Freude stellte er die Repräsentanten der Zwiefalter Fasnet vor: Burgraf Niklas I. und seine Lieblichkeit Silvia I. vom Schlossberg. „Habt Freude an diesem Amt und gebt diese Freude weiter!“, empfahl der Zunftmeister dem Burggrafenpaar.

Bürgermeister Matthias Henne zeigte sich stolz auf die Narrenzunft in „unserem schönen Narrennest“. Er wünschte allen Besuchern eine glückselige Fasnet, sprach von patriotischer Treue zum Landkreis und dem Ort, „in dem ell Häck an anderes Highlight gefeiert wird“. „Narren sind lebenswichtig“, wusste Peter Schneider zu berichten und bekannte: „Alles was ma braucht em Leba, hat mir emmer d’Fasnet geba!“ Schneider, der selbst in Zwiefalten geboren und aufgewachsen ist, gedachte auch der „Altvorderen“ und versprach, sie in Ehren zu halten. Jochen Fundel wusste noch einige Geschichten vom Oberministranten und Theaterspieler Peter Schneider und hatte dabei die Lacher auf seiner Seite.

Das komplette Präsidium der VFON unter Präsident Reinhard Siegle gratulierte zum Freundschaftstreffen 90 Jahre Narrenzunft Rälle Zwiefalten. Nach 15 Jahren als Zunftmeister der Rällezunft erhielt Jochen Fundel den Ringorden des VFON. Mit voller Inbrunst sangen die Narren anschließend das Ringlied der VFON.

„Nach diesem Höhepunkt kommt jetzt der Landrat“, erkannte Landrat Thomas Reumann vom Landratsamt Reutlingen und erklärte stolz: „Fasnet isch Kultur!“ Trotz sparsamen Handels überreichte er einen Umschlag an Zunftmeister Fundel.

Gemeinsam in Reimen vorgetragen, kamen die Verse der Fasnetsbrüder der CDU – Bundestagsabgeordneter Michael Donth und Landtagsabgeordneter Karl-Wilhelm Röhm – gut an. Nachfolgend überbrachten die Narrenzünfte ihre Glückwünsche. Fast keine Zunft versäumte es, die politischen Würdenträger auf die übermäßige Zahl von Vorschriften und Verordnungen hinzuweisen und an eine Reduzierung zu appellieren.

Drei Stunden Vorträge, Beiträge, Glückwünsche, Singen und Narrenrufe hielten den Zunftmeisterempfang stets spannend und immer wieder war er auch mit Spitzen und Frotzeleien versehen. Die Freude war allseits groß und stieg noch weiter an bei dem prächtigen Sonnenschein, der vielversprechend über den ganzen Narrensprung der über 3500 Narren anhielt.