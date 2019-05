Verständnis für den „Jäger der Nacht“

Unter dem Titel „ Fledermäuse, Jäger der Nacht“ wird der Fledermaus-Sachverständige Rainer Gerster am Freitag, 10. Mai, einen Vortrag halten. Beginn ist um 20 Uhr im TSG-Sportheim im Dobeltal in Zwiefalten. Anschließend findet ab 21 Uhr eine Führung zu den Fledermäusen statt. Gerster spricht auf Einladung des Geschichtsvereins Zwiefalten.

Der ehrenamtliche Fledermaus-Sachverständige aus Aßmannshardt hilft bedrohten Tieren. Fledermäuse gelten selbst in heutiger Zeit bei manchen noch als Sinnbild blutrünstiger Ungeheuer. Durch ihre nächtliche Lebensweise und ihren geräuschlosen Flug sind sie für den Menschen seit jeher und bis in die heutige Zeit etwas unheimlich. In vielen Länder werden sie mit Dämonen und Zauberei in Verbindung gebracht.

Unsere heimischen Fledermäuse haben damit nichts gemein. Im Gegenteil, sie ernähren sich ausschließlich von Insekten und stehen somit im Dienste der Menschheit, der Land- und Forstwirtschaft. Der zertifizierte Fledermausschützer möchte aus diesem Grund mit einer Präsentation zum besseren Verständnis dieser nützlichen Tiere beitragen.