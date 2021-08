Verschiedene schwäbische Dialaekte treffen sich im Tiefental

Im Hayinger Naturtheater wird am Samstag, 21. August, ab 20 Uhr, zum ersten Mal das MundART.Varieté veranstaltet. Das Programm fasziniert mit einem bunten Strauß starker schwäbischer Texte – moderiert von Bärbel Stolz. Auf ein “Best Of“ der liebsten Naturtheaterlieder der vergangenen Jahrzehnte folgen die Auftritte genialer Mundartkünstler aus verschiedenen schwäbischen Dialektregionen: Pius Jauch, Wolfgang Heyer und Elena Seeger.

Theaterlieder, deren schwäbische Texte berühren: Sie handeln von Liebe, Sehnsucht und dem Widerstand. Sie offenbaren Ideen und Konflikte. Oder erzählen einfach, klar und unterhaltsam eine Geschichte. Die Melodien gehen ins Ohr: Es sind Kompositionen, die eigens fürs Naturtheater Hayingen von Uli Bühl verfasst wurden, aber auch bekannte Melodien alter Volkslieder und englischer Evergreens. Die Texte stammen von Martin Schleker und marks&schleker.

Einige dieser Lieblingslieder und kleine szenische Beiträge sollen beim ersten Hayinger MundART.Varieté seit Langem wieder auf der Bühne zu sehen und zu hören sein – ein ganz besonderer Abend. Dazu kommen frühere Darsteller und derzeit aktive Spieler zusammen und singen im Ensemble, Duett und als Solo. Die Pianobegleitung der Naturtheaterlieder übernimmt Friedemann Benner. Er ist ein Multitalent im Bereich Stimme und Musik. Nach vielen erfolgreichen Jahren in der weiten Welt, ist er in unsere Region zurückgekehrt und wird im nächsten Jahr musikalischer Leiter der Sommertheaterproduktion sein.

Pius Jauch aus Rottweil hat über den eigenen Teller- und Sprachrand hinausgeschaut und verfasst viele seiner Lieder dennoch oder gerade deswegen meist in seinem schwäbischen Dialekt. Über die Jahre hat er seinen ganz eigenen Stil entwickelt, irgendwo zwischen Independent, Kunstlied und Chanson. Dabei begeistern sein Gitarrenspiel und seine unverkrampfte Art ebenso wie seine Texte über das Leben.

Wolfgang Heyer aus Ravensburg ist eine Rarität, denn er ist einer der wenigen Poetry Slammer, die sich des schwäbischen Dialekts bedienen – mit Hingabe und Witz. Alltagsthemen, schwäbische Eigenheiten und Besonderheiten des schwäbischen Dialekts bringt er temporeich auf die Bühne. Wir freuen uns darauf, die relativ junge Kunstform Poetry Slam in Kombination mit dem schwäbischen Dialekt zu erleben.

Elena Seeger aus Stuttgart betrachtet in ihren Liedern die Dinge gerne anders und stellt Normen in Frage – schön verpackt in ein quietschgelbes Universum voll Selbst- und Fremdironie. Von lyrischen Balladen über das Leben bis hin zur skurrilen Gedankenspielerei ist alles vertreten. Witzig, melancholisch, sozialkritisch – divers... und das auf Älbler-Schwäbisch des Killertals.

Bärbel Stolz – die Schauspielerin und Autorin wurde bekannt als die Prenzlschwäbin und jongliert in ihrer Stand-Up Comedy gekonnt und unterhaltsam mit verschiedenen Dialekten. Aufgewachsen ist sie im Naturtheater Hayingen als Tochter von Martin Schleker, der jahrzehntelang maßgeblich zum Stil und zur Strahlkraft des Hayinger Naturtheaters beitrug. Für das erste Hayinger MundART.Varieté kehrt sie aus Berlin auf die Bühne im Tiefental zurück und geleitet als Moderatorin durch den Abend.