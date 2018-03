Verein zählt die Stunden bis zum Wiedersehen

„Ich darf euch mit herzlichen Grüßen von unseren französischen Freunden mitteilen, dass in La Tessoualle große Vorfreude auf das Jubiläumstreffen 45 Jahre Zwiefalten – La Tessoualle herrscht“, hat der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Klaus Fischer, in der Mitgliederversammlung verkündet. Für die Mitglieder gab es, neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr, zahlreiche Informationen zum anstehenden Jubiläumstreffen.

Ein Geschenk des Partnerschaftsvereins Zwiefalten bei der Erwachsenenfahrt im Mai 2017 war in Frankreich gut angekommen: Zum Startschuss für die Jubiläumsveranstaltung 2018 hatten die Zwiefalter eine Uhr überreicht, die – rückwärts gehend – jeweils exakt den genauen Zeitpunkt bis zum Beginn der Jubiläumsveranstaltungen in Zwiefalten anzeigt.

Bei vielen Besuchen und Gesprächen in der Zwischenzeit zeigten die Franzosen stets die Uhr und hatten ihre Freude daran.

Im Tätigkeitsbericht ließ Klaus Fischer nochmals die vielen Begegnungen im vergangenen Jahr aufleben. Die Mitglieder freuten sich über die gute Stimmung, die tollen Empfänge, guten Zusammenkünfte und gemeinsamen Erlebnisse. Erwachsenenfahrt, Bierfest und Mistelabholung in La Tessoualle, sowie Jugendbegegnung und Weihnachtsmarkt in Zwiefalten waren ergreifende Zusammenkünfte der Generationen.

Mathieu Chupin, zweiter Vorsitzender des Partnerschaftsvereins und „ein Kind der Partnerschaft“, hatte die Jugendbegegnung begleitet und lobte den verbindenden Charakter. Im Verein und in der Partnerschaft herrsche eine gute Zusammenarbeit. Mit Idealismus, Leidenschaft und Herzblut werde die ehrliche Freundschaft gelebt. Dies bestätigte und lobte auch Bürgermeister Matthias Henne in seinem Grußwort an die Versammlung. Für den unermüdlichen Einsatz zum Erhalt dieser lebendigen Gemeindepartnerschaft sprach er Worte der Anerkennung und lobte auch die Selbstverständlichkeit des solidarischen Miteinanders in der Gemeinde.

Im Kassenbericht berichtete Kassier Marco Clauss von der erfolgreichen Arbeit. Die Kassenprüfer bestätigten saubere Kassenführung und meldeten keine Beanstandungen. Auf Vorschlag von Bürgermeister Henne erfolgte die einstimmige Entlastung. Die vorbildliche und konstruktive Zusammenarbeit im Partnerschaftsverein wurde mehrfach gelobt und mit herzlichem Dank bedacht.