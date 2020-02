Verdiente und ausgezeichnete Narren

Im Rahmen des Zunftmeisterempfangs anlässlich des großen Narrensprungs in Zwiefalten wurden von der Narrenzunft Rälle und der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte verdiente Mitglieder geehrt.

Der Brauchtumsmeister der VFON, Elmar Herter aus Hayingen, verlieh Ralf Fuchsloch für 20 Jahre Oberrälle die Bronzenen Ehrennadel der VFON. Er nahm diese Ehrung gemeinsam mit Kanzelar Jochen Große aus Neuhausen a.d.F. vor. Fuchsloch ist der Oberrälle der Narrenzunft Rälle Zwiefalten. Privat seriöser Banker und Sparkassenchef ist er an der Fasnet seit über 20 Jahren als Obermaskenträger in der Zunft aktiv. Dabei obliegen ihm sehr verantwortungsvolle Aufgaben. So ist er für die Ausgabe der Laufbändel, verbunden mit der Kontrolle der zu leistenden Arbeitseinsätze zuständig. Am Fasnetssonntag sowie bei den vergangenen Freundschaftstreffen 2015 und 2019 war und ist er der Herr der Umzugsplaketten und organisiert sowohl Ausgabe und Abrechnung. Besonders hervorzuheben ist seine Aktivität in der Straßenfasnet, bei der er fast keine Ausfahrt in den vergangenen 30 Jahren der Narrenzunft Rälle verpasst hat. Von der Narrenzunft Rälle Zwiefalten wurde ihm sowohl der Bronze, Silberne und Goldene Verdienstorden überreicht und so ist die Bronzene Ehrennadel der VFON nur eine folgerichtige Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die Zwiefalter Fasnet.

Eine besondere Auszeichnung erfuhr Beate Häringer. Die Zunftschreiberin ist seit 20 Jahren Zunfträtin und seit fünf Jahren im Vorstand der Zunft. Für diese jahrelange ehrenamtliche Arbeit verlieh die VFON ihr die Ehrennadel in Silber. Angefangen hat sie als junge Tänzerin auf der Zunftballbühne, war Burggräfin im Jahr 2002 und ist noch heute mit ihrem damaligen Burggrafen verheiratet. Jahrelang war Häringer Kassiererin im Förderverein und für die Mitgliederverwaltung im Hauptverein zuständig, Seit fast fünf Jahren übt sie nun das Amt der Zunftschreiberin aus und ist ein begnadete Führerin des Sekretariats, so die Laudatio. Bei ihr laufen die Fäden für den jährlichen Umzug zusammen und vor allem für das Freundschaftstreffen 2019 hat sich die Zwiefalterin in besonderer Weise verdient gemacht. Für diesen außergewöhnlichen Einsatz hat ihr die Narrenzunft den Bronzen, Silbernen und Goldenen Verdienstorden überreicht. Ihr Engagement wurde bereits 2014 von der VFON mit dem Bronzenen Verdienstorden gewürdigt. Nach 20 Jahren als Zunfträtin wurde ihr nun die Silberne Ehrennadel mit Urkunde überreicht.

Außerdem verlieht Zunftmeister Jochen Fundel Cornelius Fischer und Stefan Schmid Silberne Verdienstorden der Narrenzunft. Fischer ist Säckelmeister der Zunft und bereits seit acht Jahren Zunftrat. Schmid ist Vorsitzender des Fördervereins und ebenfalls seit acht Jahren Zunftrat.