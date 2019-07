Upflamörer Dorffest zieht jede Menge Besucher an

Schon der erste Programmpunkt beim diesjährigen Upflamörer Dorffest war ein Volltreffer: Die Rodeonacht lockte viele Besucher an und bot durchgehende Unterhaltung und spannende Wettkämpfe. Tatsächlich stellten sich elf Teams mit jeweils drei Personen dem Wettbewerb. Auch einige Frauen riskierten es und konnten gut mithalten.

Was für heiße Kämpfe wurden da ausgefochten? Die Bemühungen auf dem bockigen Bullen zu bleiben, waren vielfältig. Am meisten Geschick zeigte das Team „Bude Upflamör“. Die Jungs im Alter von zehn bis 14 Jahren verstanden es am Besten, sich auf dem Wettkampfstier zu halten und gewannen nach stundenlangen Kämpfen verdient den Pokal und einen Gutschein zur Benutzung der Upflamörer Grillhütte. Für die Dorfgemeinschaft Upflamör war die Freude groß, denn ein volles Zelt und eine super Stimmung sorgten für gute Umsätze.

Am Sonntag setzte Gewitter ein und ließ zunächst keine guten Voraussagen für den Sonntag erwarten. Aus diesem Grund wurde auch vorsorglich der geplante Kunsthandwerker- und Schlemmermarkt abgesagt. Nach dem Gottesdienst im Festzelt startete das Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Altheim. Die Wetterlage besserte sich zusehend, so dass bis zum Mittagsessen das Zelt und die umliegende Grünfläche unter den Linden bereits gut besetzt war.

Viele Besucher aus den Nachbarorten nutzten die Gelegenheit und ließen zu Hause die Küche kalt. Zum geselligen Kaffeetrinken spielte der Musikverein Grüningen auf. Aus einer großen Tombola wurden nachmittags die Lose verkauft; die Preise hielten viele Besucher am Platz, bis dann um 18 Uhr die Verlosung vorgenommen wurde. Nicht jeder konnte eine Ballonfahrt oder einen Gutschein für eine Schifffahrt gewinnen, aber die Preise waren durchaus attraktiv.

Den Abschluss bildet am Montag ab 17 Uhr der gesellige Feierabendhock. Dabei startet um 19.30 Uhr eine zünftige, böhmisch-mährische Unterhaltung mit der Blasmusik PUR. Das wird sicher noch einmal ein gemütlicher Upflamörer Hock am Abend.