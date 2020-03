Unfallbilanz 2019: Acht Verkehrstote im Kreis Reutlingen

Das Polizeipräsidium Reutlingen berichtet in seiner Verkehrsunfallbilanz über weniger Verletzte, sieht aber keine Entspannung bei der Zahl der Verkehrstoten. Die Zahl der Motorradunfälle ging zurück, dafür registrierte die Polizei mehr Fahrrad- und Fußgängerunfälle sowie mehr Unfälle mit Beteiligung von Kindern und Senioren. Das Polizeipräsidium ist für die Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und den Zollernalbkreis zuständig. In diesem Beritt stieg die Zahl der Verkehrsunfälle im vergangenen Jahr um 3,1 Prozent auf 35 494. Der Anstieg geht aber ausschließlich auf die höhere Zahl von Unfällen mit Sachschaden zurück (plus 3,8 Prozent auf 31 910). Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden sank um 108 oder 2,9 Prozent auf 3584. Der Gesamtschaden beträgt nach Schätzungen von Experten mehr als 543 Millionen Euro, teilt die Polizei mit.

Leichtes Plus bei Unfallzahl

Von diesen Verkehrsunfällen ereigneten sich 9268 im Landkreis Reutlingen, ein Anstieg um neun oder 0,1 Prozent. Bei 8328 Unfällen blieb es bei Sachschaden (plus 133 oder 1,6 Prozent). Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden sank um 124 oder 11,7 Prozent auf 940. Davon waren 211 Schwerverletzte, das waren 20 weniger als im Jahr davor (minus 8,7 Prozent) Allerdings zählte die Polizei im Kreis Reutlingen im vergangenen Jahr acht Verkehrstote; im Jahr 2018 waren es sechs. Bei drei Getöteten handelte es sich um Motorradfahrer, bei zwei um Autofahrer. Außerdem kamen jeweils ein Fußgänger, ein Radfahrer und ein Lkw-Fahrer ums Leben. „Die Zahl der Verkehrstoten bewegt sich insgesamt weiter auf hohem Niveau“, schreibt die Polizei.

Die Auswertung ergab als häufigste Ursache Fehler beim Abbiegen, Wenden oder Rückwärtsfahren, gefolgt von Vorfahrtsverstößen, Abstandsverstößen sowie überhöhter Geschwindigkeit. Mangelnde Verkehrstüchtigkeit (Alkohol/Drogen/Medikamente, medizinische Ursachen, Übermüdung) steht in der Ranglisten der Ursachen noch vor Überholen. Im Kreis Reutlingen war bei 112 Unfällen Alkohol im Spiel (minus 17 Prozent), bei 21 Drogen (plus 50 Prozent). Je schwerer die Unfallfolgen sind, desto mehr kommt als Ursache Geschwindigkeit zum Tragen. Jeder fünfte Verkehrsunfall mit schweren Personenschäden (Toten oder Schwerverletzten) geht auf das Konto Geschwindigkeit.

972 Fahrverbote wegen zu hohem Tempo

Präsidiumsweit registrierte die Polizei 2019 mehr als 71 000 Verstöße bei ihren Geschwindigkeitskontrollen, was zu 972 Fahrverboten führte. Die Beamten deckten bei Gurtkontrollen 16 730 Verstöße auf. Zudem wurden 532 nicht ordnungsgemäß gesicherte Kinder beanstandet. Außerdem wurden rund 7680 Handyverstöße zur Anzeige gebracht.

Drei Motorradfahrer starben

Die Zahl der Motorradunfälle ging im Kreis Reutlingen um 15,4 Prozent zurück auf 154. Im Jahr 2019 wurden getötet drei Motorradfahrer im Kreis Reutlingen getötet, einer weniger als im Jahr davor. Auch die Zahl der schwer (47) und leicht verletzten (94) Motorradfahrer sank. Dagegen stieg die Zahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Fahrradfahrern um 5,4 Prozent auf 352. Im Kreis Reutlingen starb ein Radfahrer, auch die Zahl der verletzten Radler stieg. Die Unfälle mit Beteiligung von E-Bikes stiegen in den vergangenen Jahren mit der wachsenden Beliebtheit dieses Verkehrsmittels stetig an. Auch mehr Fußgängerunfälle wurden registriert. Eine ansteigende Tendenz zeigt sich bei Verkehrsunfällen, in die Kinder (bis 13 Jahre) verwickelt waren. Im Kreis Reutlingen gab es zehn Schulwegunfälle, einen weniger als im Jahr 2018.

Im Kreis Reutlingen gab es jeweils etwas weniger Unfälle mit jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 Jahren (668) und mit Senioren ab 65 (724) als im Jahr davor. Präsidiumsweit war es ähnlich, sodass die Polizei von einem weiterhin „hohen Niveau“