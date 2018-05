Unfall nach Überholvorgang– Geschädigter gesucht

Bereits am Freitag, um 16.50 Uhr, ist es auf der B 312 bei Zwiefalten zu einem Verkehrsunfall bei einem Überholvorgang durch einen Motorradfahrer gekommen. Wie Zeugen dem Polizeirevier Münsingen mitteilten, überholte der Fahrer eines Kraftrades Yamaha mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk WN etwa einen Kilometer nach dem Ortsende Zwiefalten in Fahrtrichtung Riedlingen in einer langgezogenen Rechtskurve mehrere Autos. Beim Wiedereinscheren streifte er mit seinem angebrachten Motorradkoffer das Heck eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Der Motorradfahrer geriet ins Schlingern, konnte seine Maschine jedoch wieder abfangen und fuhr anschließend mit hoher Geschwindigkeit weiter. Er konnte aufgrund des von Zeugen abgelesenen Kennzeichens mittlerweile ermittelt werden. Das entgegenkommende Auto, das von dem Kraftrad gestreift wurde und von welchem nichts weiter bekannt ist, fuhr ebenfalls in Richtung Zwiefalten weiter. Dieser sowie eventuell weitere Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Münsingen unter Telefon 07381/93640 in Verbindung zu setzen.

