Unbekannte setzen 250 Jahre alte Linde in Brand

Eine über 250 Jahre alte Linde ist in Hayingen im Landkreis Reutlingen am Silvesterabend nach 18.30 Uhr oder im Laufe des Neujahrstags mit einem Feuerwerkskörper in Brand gesetzt worden.

Nach Angaben der Polizei entdeckte ein Spaziergänger am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf dem Gelände östlich des Tennisheims in der Straße Auf dem Leihen noch ein Glutnest in dem beschädigten Stamm des etwa 15 Meter hohen Baumes, der als Naturdenkmal gilt. Die Feuerwehr musste den Baum weiter aushöhlen, um der Glut zu Leibe zu rücken.

Dabei wurden Reste eines Feuerwerkskörpers aufgefunden, durch den der Brand offenbar mutwillig verursacht worden war. Ob der Baum erhalten werden kann, steht noch nicht fest.