Umweltpreis wird seit 30 Jahren vergeben

Einen starken Beweis für vorausschauendes Umweltbewusstsein liefert seit nun drei Jahrzehnten die Unternehmerfamilie Baader mit der Ausschreibung ihres Umweltpreises „Zwiefalter Klosterbräu Naturfonds“. Wie Rolf Baader am Samstag im Rahmen der Preisverleihung im Gasthof „Zum Felsen“ betonte, habe das Thema Umwelt zwar Hochkonjunktur in den Medien, nachdem es allerdings in den letzten 30 Jahren weniger präsent war.

„In dem fortschreitenden Strukturwandel ist die Erhaltung der Umwelt eine politische Forderung“, mahnte der Umweltpionier und fügte an die Preisträgergruppen gewandt hinzu: „Bitte geben Sie weiterhin ein gutes Beispiel für Ihren Einsatz!“

Mit der 30. Ausschüttung eines Preisgeldes von jeweils 500 Euro an sechs Gewinnergruppen hat die Brauerei bisher 90 000 Euro in ihr Programm investiert, „die Natur und Umwelt vor der Haustüre zu stärken und zu schützen sowie den ehrenamtlichen Einsatz zu honorieren“.

Die Dringlichkeit dieses Anliegens ergebe sich schon allein aus den täglichen Presseberichten über die negativen Auswirkungen des Klimawandels mit dem Verlust der Artenvielfalt und der Probleme beim Aufbau einer nachhaltigen, ökologischen und sozialverträglichen Landwirtschaft. „Für uns als regionale Privatbrauerei inmitten einer Naturoase“, so die Begründung im Informationstext, „ist es von existentieller Bedeutung, die natürlichen Ressourcen für das Bierbrauen in Form der Rohstoffe Hopfen, Gerste, Weizen und Wasser in ihrer originellen Qualität und Reinheit zu erhalten.“

So bedankte sich der als Ehrengast anwesende Regierungspräsident des Regierungsbezirks Tübingen, Klaus Tappeser bei der Familie Baader für die frühzeitige Gründung ihres Naturschutzfonds: „Angesichts der Tatsache, dass die Grünen es auf 40 Jahre bringen, war die Familie Baader schon sehr früh produktiv!“ Im Rahmen dieses produktiv umgesetzten Bewusstseins und diesbezüglicher Diskussionen, so der Regierungspräsident (Zitat: „Net bloß schwätza, schaffa!“) sei es wichtig, den großen Zusammenhang - also Boden, Wasser, Flora und Fauna – zu betrachten. Weiter beschrieb der Experte die Funktionalität der unterschiedlichen Erzeugungen von Grundlasten, wie Kohle- und Atomkraftwerke, Gas- und Wasserkraftwerke und Biogasanlagen - aber auch die Folgen von unüberlegter Energiegewinnung: „Wir gestalten den Klimawandel mit!“

Sein großer Dank gehe daher auch an die Preisgewinner: „Die Welt lebt davon, dass man - so wie Sie - das macht, was nicht sein muss!“ Was in diesem Fall genau gemacht wurde und wie sich die Auswahl aus den 16 Einreichungen begründete, erläuterten in der Folge die Jury-Mitglieder Heinz Thumm, Revierförster a.D., und der Geschäftsführer beim Landschaftserhaltungsverband RT Bastian M. Rochner.

So konnte das Bürgerprojekt „Lebensraum Weggental“ vom Schwäbischen Albverein Rottenburg, welches bereits im Jahre 1938 gegründet wurde, natürlich mit seiner umfassenden Erfahrung punkten: „Hierbei gab es tollen Rückhalt aus der Bevölkerung!“ Die Jugendgruppe Vogel- und Naturschutzverein Weiler 1960.. „Die grüne Bande“ beeindruckte mit ihrem Projekt „Wildbienen“, indem sie acht Nisthilfen auf Wildblumenwiesen gebaut hatte. Mit dem Projekt „Biotop Weitenried-Renaturierung“ hatte sich der Sportfischerverein Bingen . ebenfalls viel Mühe gegeben, indem zuerst im Wald Holz geschlagen und frische Weidenstecklinge gepflanzt wurden. Die Regionalgruppe Tübingen „Netzwerk blühende Landschaft“ widmete sich mit ihrem Projekt intensiv der Förderung der Blütenvielfalt und Insektenfreundlichkeit. Drei 9. Klassen vom Wieland Gymnasium Biberach hatten im Rahmen ihres Projekts „Landschaftsschutz im Ried 3600 qm Riedlandschaft im Bereich Schussenried-Federsee untersucht, was dort wächst und gedeiht. Dass gerade in Zeiten des modernen Hausbaus die Frühlingsboten Schwalben viel mehr Unterstützung benötigen, hat die Nabu-Ortsgruppe Römerstein mit ihrem Projekt „Schwalbenturm in Donnstetten“ umgesetzt. Denn zu guter letzt, so das Fazit Heinz Thumms: „Schwalbennester bringen immer noch Glück!“