Trotz Pandemie wird an kulturellen Angeboten gearbeitet

Das Hayinger Naturtheater muss bereits im zweiten Jahr seine Theatersaison absagen. Bereits vor Beginn der Pandemie begann ein Umgestaltungsprozess, der von LEADER und TRAFO gefördert wird. Ende März kam das bürgernahe Ideenwerkstätten-Projekt nun zum Abschluss.

Bisher war das Naturtheater ganz in städtischer Hand. Der neu gegründete Kultur- und Theaterverein Hayingen e.V., deren Vorsitz Peter Edelburg und Eva Schleker übernommen haben, wird die Programmplanung des Theaters und große Teile der Verwaltung übernehmen. Auf diese Weise ist es möglich, dass sich weitere Interessierte in das kulturelle Leben Hayingens und der Region einbringen können, sei es als aktives Mitglied oder über eine Fördermitgliedschaft. Vorausschauend wurde immer auch einem städtischen Vertreter ein Platz im Vorstand eingeräumt, sodass das Naturtheater Hayingen in alle Stadtstrategien fest eingebunden bleibt.

Als Befürworter der Umgestaltung hat diese Funktion derzeit Bürgermeister Kevin Dorner inne. In Zukunft werden – abgesehen von der großen Sommerspielproduktion – über diese neue Institution neue Formate im Tiefental möglich werden. Der Kultur- und Theaterverein Hayingen e.V. ist nun anstatt der Stadt Hayingen Mitglied im Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg e.V. (LABW), damit auch beim Bundesverband Amateurtheater, Berlin (BDAT), sowie beim Verband der Freilichtbühnen (VdF). Als offizielle Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst wird er schon in diesem Jahr zwei Bundesfreiwillige in seine Aktivitäten einbinden und damit die ehrenamtliche Personalsituation weiter stabilisieren.

Als Schnittstelle zwischen Stadt und Verein, Kultur und Tourismus, ist das Hayinger Kulturbüro entstanden. 2019 als fördermittelfinanzierte 50-Prozent-Stelle eingerichtet, bleibt es als städtische 40-Prozent-Stelle erhalten. Leiterin Sabrina Rechtsteiner ist ganzjährige Koordinatorin und Ansprechpartnerin für alle Aktivitäten.

In der während des Projektes von Johannes Schleker und Silvie Marks gegründeten neuen Theatergruppe kommen Menschen zwischen 14 und 80 Jahren mit und ohne Behinderung zusammen. Die Theatergruppe ermöglicht dabei gezielt auch Bewohnern aus den Partnereinrichtungen Bruderhaus Diakonie Buttenhausen und Hilfen nach Maß Mariaberg die Begegnung mit Menschen außerhalb ihres täglichen Umfeldes. Corona-bedingt entstand statt eines selbst entwickelten Theaterstücks ein Filmzusammenschnitt aus Homevideos, der auf der Homepage des Naturtheaters einen Eindruck der Gruppe vermittelt. Das Naturtheater Hayingen möchte sich als Kulturbetrieb weiter nach außen öffnen und auch Kooperationen mit anderen lokalen Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen eingehen.

Auch wenn schweren Herzens die Sommerproduktion „Don Quichotte von dr Alb ra“ erneut abgesagt werden musste, sind kleinere Veranstaltungen geplant: Ein Theaterspaziergang, bei dem an den einzelnen Stationen nur wenige Akteure eine Szene im Wald spielen, gehört ebenso zu diesem Konzept wie eine Doppelbesetzung der Rollen. Bis Präsenzproben möglich und erlaubt sind, werden, so gut es geht, digitale Proben durchgeführt.

Darüber hinaus ist ein Theatercamp für Jugendliche im August in Planung, sowie ein MundART.Varieté mit starken schwäbischen Texten des Naturtheaters und württembergischer Künstlern. Außerdem sollen Freilicht-Kinovorstellungen und in Kooperation mit Stefan Buck Entertainment (SBE) sechs anstatt wie in den vergangenen Jahren zwei Tiefental-Kultur-Events stattfinden. Sobald es die Infektionslage und die gesetzlichen Verordnungen zulassen, werden die Mitglieder des Vereins zu Arbeitseinsätzen im Tiefental zusammen kommen, um die Bühne aus ihrem in diesem Jahr lange andauernden Winterschlaf zu holen und auf eine besondere Saison 2021 vorzubereiten.