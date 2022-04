Trike-Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat der Fahrer eines dreirädrigen Motorrads am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der Zwiefalter Steige erlitten.

Der 72-Jährige befuhr kurz vor 16.30 Uhr mit dem Trike die Steige bergauf. In einer scharfen Rechtskurve kam er laut Polizei mit dem Fahrzeug zu weit nach links und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Bus einer 49 Jahre alten Frau. Im Anschluss kippte der Senior um und rutschte unter dem Kraftrad über die Straße. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 13 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Zwiefalter Steige kurzzeitig voll gesperrt werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 18 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt.