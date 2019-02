Treffen der närrischen Ordnungshüter

Beim 90-jährigen Jubiläum der Zwiefalter Narrenzunft „Rälle“ haben sich auch zahlreiche Büttel verschiedener Narrenzünfte getroffen. Die Idee dazu hatte der Zwiefalter Büttel Herbert Ott. Er hatte solch ein Treffen im vergangenen Jahr in Ostrach erlebt und wollte das schöne Brauchtum auch in Zwiefalten veranstalten. Der Büttel führt in der Hausfasnet nicht nur die Umzüge an. Bei der Bruddelsupp am Fasnetsdienstag hat er das Sagen und leitet den Verlauf der Veranstaltung.

Der Büttel hat in Zwiefalten schon eine lange Tradition. Bereits ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg begannen sich die Zwiefalter Narren wieder zu rühren. Neben dem Schäfer-Cölle wurde auch der Büttel aus der Taufe gehoben. Es war Mitte der 50er Jahre als Josef Burger in das Häs des Narrenbüttels schlüpfte und die Einzelmaske zu einer der Hauptfiguren der Zwiefalter Hausfasnet machte. Mit seinem dicken Büttelkopf aus Pappmaché, Schnauzbart, dicken Backen, seiner Schnapsnase und dem bissigen Gesichtsausdruck stellt er das Urbild des hierzulande nicht gerade beliebten preußischen Beamten dar. Ausstaffiert mit Pickelhaube, Schelle, Notizblock und Bleistift gehörte zu den Aufgaben des Büttels, der hier in der Region eher als „Bolazei“ bezeichnet wurde, das Ausschellen von amtlichen Anordnungen und Bekanntmachungen.

Eintrag in das Büttel-Buch

Verschiedene Hästräger haben seit Josef Burger unter dem Büttelgrend geschwitzt. Seit zwölf Jahren steckt Herbert Ott in dem Häs. Zum Bütteltreffen in Zwiefalten fanden sich 13 weitere Büttel-Kollegen anderer Zünfte ein. Den Teilnehmern wurde ein Rälle-Jubiläums-Pin an die Brust geheftet und sie trugen sich in das von Ott extra entworfene Büttel-Buch ein. Dort finden sich auch schon Grußworte von Zunftmeister Jochen Fundel, Bürgermeoster Matthias Henne, des Präsidenten der VFON, Reinhard Siegle, und des Sparkassenpräsidenten Peter Schneider.

Ab kommenden Donnerstag hat es der Zwiefalter Büttel streng. Dann jagt eine Fasnetsveranstaltung die andere und er, als Hüter der närrischen Ordnung, muss ganz vorne mit dabei sein. Mit seiner Schelle verschafft er sich die notwendige Aufmerksamkeit. Außerdem verhängt er bei entsprechenden Gelegenheiten „Strafzettel“, die im schlimmsten Fall zu günstigen Getränken führen.