Tony Maude bringt Musik und Poesie

Mit einfühlsamen Weisen hat Tony Maude im Casino die Zuhörer in seinen Bann gezogen. Der Interpret zeigte sich als angenehmer Entertainer, der zu instrumentaler Untermalung mit seiner Gitarre zwanglos und jederzeit angenehm in Englisch und Deutsch plaudert.

Neben Vertonungen von Shakespeare und Sir Walter Scott hat der mittelalterliche Dichter Francois Villon ihn zum Vertonen inspiriert. Begonnen hat Tony Maude, der bereits mehrfach in Zwiefalten zu Gast war, mit eigenen Werken, durchweg angenehm in Stimme und Begleitung. Die Zuhörer wurden durch Mitsummen als Backgroundchor in das musikalische Geschehen mit eingebunden. Als sensibler Liedermacher weckte Tony Maude mit „Sing a song“, in 21 Variationen von Hannover über New Orleans bis San Franzisco bekannt, vertraute Klänge bis zum feinfühligen „Good bye.“ (tz)