Toilettenhäuschen brennt

Zwei mobile Toilettenhäuschen sind am Freitagabend im Bereich der Maisenburg in Hayingen in Brand geraten. Passanten teilten gegen 19.23 Uhr den Brand mit. Bei Eintreffen der Feuerwehr standen die Klohäuschen bereits in Vollbrand und brannten im weiteren Verlauf vollständig aus. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1600 Euro. Nach ersten Ermittlungen wird von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Radwegs zwischen Indelhausen und dem Hofgut Maisenburg Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Münsingen unter der Telefonnummer 07381/93640 zu melden.