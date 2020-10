Teilzeitkatze pendelt zwischen den „Zuhausen“

Brunhilde und Winfried Hoffmann aus Zwiefalten haben ein Herz für Katzen. Das bekam auch der Nachbarskater spitz, der die beiden Menschen als „Großeltern“ adoptierte und nun zwischen seinem eigentlichen Zuhause und den Nachbarn pendelt. „Cat Sharing“ heißt das heute.

Der große Umzug war geschafft. Auch unser Kater Dio hatte alles gut überstanden. Nach einer Eingewöhnungszeit im Haus nahm er sein Reich draußen in Besitz und was hörten wir kurz darauf? Ein schreckliches Katzengejohle. Eine Katzenklopperei war in vollem Gange. Unser Kater Dio - kräftig und grob - verprügelte einen jungen Kater unter unserem Balkon.

Ach, herrje, wieder eine herrenlose Katze! Wir wollten im aufziehenden Alter keine weiteren tierischen Verpflichtungen auf uns nehmen, und Dio sollte unser letztes Findelkind sein. Kurz darauf erfuhren wir, dass der junge, verprügelte Kater Nachbarn gehörte. Sein Name: Rocky, der Fels. Wir riefen ihn „Micky“, weil er zart und schmächtig war. Er wurde bald unser ganzer Trost, denn ein Auto erfasste Dio.

Rocky alias Micky kam jetzt häufiger zu Besuch. So wurden wir seine „Großeltern“. Er bekam leckere Sachen – Stängele mit Butter, ein bis zwei Scheiben Wurst und an heißen Tagen Bio-Joghurt zur Erfrischung. So gewannen wir einen Ersatz-Kater und die eigentliche Besitzer-Familie (Eltern mit drei Kindern) konnte in Ruhe ihre Urlaubsreisen antreten. Micky hatte somit zwei „Zuhause“ und begriff sofort, wenn eines nicht von seinen Menschen besetzt war.

Glücklich war und ist er in unserem Garten. Wenn seine „Großeltern“ dort Ordnung schaffen, sucht er sich ein gemütliches Plätzchen und chillt: Sein Foto in der Gartenrinne mit Blumenschmuck auf dem Kopf beweist das. Zu den Essenszeiten kommt er dann angeschlichen und holt seine Leckereien ab, vielleicht gab es vorher eine Maus oder einen Spatz, dann ist ihm Bio-Joghurt ganz egal, aber als Nachtisch geht immer noch was obendrauf.