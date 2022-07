„Tanzkränzle“ der Münsterschule Zwiefalten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits im Oktober 2021 wagten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 der Münsterschule Zwiefalten die ersten zaghaften Tanzschritte in der Schulturnhalle. Pandemiebedingt musste der Tanzkurs jedoch abrupt unterbrochen werden und wurde über mehrere Monate auf Eis gelegt. Dennoch ließen es sich die Jugendlichen nicht nehmen, das Tanzen im Mai 2022 wiederaufzunehmen, ihre Tanzkünste zu verbessern und durch das „Tanzkränzle“ zum Abschluss zu bringen.

Am 2. Juli war es nun endlich so weit – in atemberaubender Festkleidung verzauberten die Tanzpaare nicht nur Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde und Lehrer, sondern erlebten auch selbst einen aufregenden und mitreißenden Abend.

Nach einem festlichen Einzug in die Halle, eröffneten die Schülerinnen und Schüler den Abend mit verschiedenen Tänzen, die sie über die letzten Wochen erlernt hatten. So gaben sie unter anderem den Wiener Walzer, Discofox, Chachacha und viele weitere klassische Tänze zum Besten. Im Verlauf des Abends riefen die beiden Tanzlehrer, Luca Grillo und Patrick Reischmann, immer wieder zu Tanzrunden auf und auch der Ehrentanz mit den Eltern durfte nicht fehlen. Nicht nur die Tanzschüler, sondern alle Gäste, waren dazu aufgerufen, beim Publikumstanz „Ring of fire“ die Hüften zu schwingen. Ein weiteres Highlight des Abends waren sicherlich die Baden-Württembergischen Landesmeister Karolina Zeh und Patrick Reischmann, deren Auftritt mit Staunen bewundert wurde.

Ein großer Dank gebührt Susanne Winter, die diesen wundervollen Abend fotografisch festhielt sowie allen Schülerinnen und Schülern der Klasse R7 und deren Eltern, die nicht nur durch dekorative und florale Elemente für eine überwältigende Atmosphäre in der sonst so kargen Rentalhalle sorgten, sondern auch die Bewirtung übernahmen und das Fingerfood-Buffet für diesen Abend organisierten und somit die Stärkung der Tanzpaare und deren Gäste sicherstellte.

Weiterhin möchten wir uns bei der Tanzschule „MoveClub“ aus Ehingen unter der Leitung von Luca Grillo bedanken. Durch seine dynamische und motivierende Art war es ihm ein Leichtes, die Schülerinnen und Schüler für das Tanzen zu begeistern und das Beste aus ihnen herauszuholen.

Der größte Dank gilt natürlich allen Tanzpaaren der Klassen 8 bis 10. Vielen Dank für einen eindrucksvollen und unvergesslichen Abend.