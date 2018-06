Tanz hören – Musik sehen

Im Wimsener Kultursommer tritt am Freitag, 29. Juni, ab 20 Uhr das Duo Sistere mit Gesang und Tanz auf. Das Duo Sistere (lateinisch: sich stellen – Stellung nehmen), das sind die Opernsängerin Karina Aßfalg und die Tänzerin Gitte Wax mit dem Programm sapere aude (wage es, weise zu sein). Die beiden werden in der Wimsener Mühle ein faszinierendes Programm bieten und es gibt „Tänze zu hören und Musik zu sehen“. In einer neuen und einzigartigen Form interpretieren die beiden Künstlerinnen sakrale, klassische und moderne Musik. Ein spannender Dialog zwischen Gesang und Tanz entsteht. Intensive Lichtfelder und magische Texte erweitern den Raum der Wahrnehmung. Das Duo Sistere verführt das Publikum, die gewohnte Rezeption von Musik und Tanz hinter sich zu lassen.

Vorverkauf 16 Euro, Abendkasse 18 Euro, www.duo-sistere.de