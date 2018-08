Täglich rund 1000 Badegäste

In diesem anhaltend heißen Sommer suchen die Menschen nicht nur schattige Plätzchen - sondern oft auch Abkühlung im Zwiefalter Höhenfreibad. Auf die Frage „Wie läuft's im Zwiefalter Freibad?“ antwortete Bademeister Alex Metzger strahlend: „Schön, wir haben sauberes Wasser und zufriedene Leute!“ Drei Wochen lang fanden sich täglich um die 1000 Badegäste ein.

Nach schleppendem Start strömten in den letzten Wochen die Menschen scharenweise ins Freibad und genossen die Wasserfreuden. An den heißen Tagen waren oft schon um 10 Uhr über 300 Besucher im Bad. Diese brachten oft schon prall gefüllte Taschen mit Esssachen mit und machten sich einen schönen Tag im Schwimmbad. Um die Mittagszeit waren dann überall Picknickdecken ausgebreitet und ganze Familien ließen es sich gut gehen.

Für Bademeister Alex Metzger brachten die Menschenmengen aber doch manchmal Engpässe. Schließlich muss er eine ganze Reihe von Routineaufgaben erfüllen, zum Beispiel: Wasserqualität und -menge kontrollieren, bei Bedarf Wasserverluste ausgleichen, in den Duschbecken Wasser auffüllen, die Wasserrutsche einschalten, die technischen Einrichtungen prüfen und vieles mehr. Dazu hat er natürlich auch die gesamte Aufsicht über die Wasserbecken.

Wenn es zu viel wurde, konnte Axel Metzger immer noch Unterstützung anfordern bei den Mitgliedern der DLRG. Manchmal hat es zwar etliche Zeit gedauert, bis die angeforderte Hilfe ankam, aber alles ging bisher gut. „Wir hatten noch keine Verletzten“, verkündet der Bademeister stolz. Dabei zählt er auch die notwendigen Arbeiten nach regulärem Abschluss der Badezeiten auf: Mülleimer leeren, Duschen und WC-Räume sauber ausspritzen, Putzen verschiedene Räume, WC-Papier nachfüllen und so weiter.

Am Vortag hat die DLRG zwei Stunden lang verschiedene Aktionen mit den Besuchern angestellt. Da wurde getaucht, gesprungen, mit dem Surfbrett gepaddelt und mancher Blödsinn gemacht. Die Kinder und Jugendlichen hatten ihren Spaß daran.

„Gibt es denn gar nichts zu berichten von Arbeitsüberlastung, Stress?“ wurde der Bademeister gefragt. Zaghaft gab er dann zu, dass er manchmal doch an seine Grenzen gekommen sei. „Wenn vor lauter Badegästen kaum mehr Wasser zu sehen war, ist ein Helfer eingesprungen.“

Im Moment hat Alex Metzger vielfachen Grund zur Freude. Vor ein paar Wochen hat seine Frau die Tochter Adel zur Welt gebracht. Da hat er sich riesig gefreut über die herzlichen Glückwünsche aus dem Rathaus. „Und ganz arg gefreut habe ich mich auch über ein paar kleine handgestrickte Söckchen für unser neugeborenes Baby von einer treuen Schwimmerin“, bekennt der glückliche Vater strahlend.

Erika Baier, die Pächterin vom Schwimmbadkiosk, bereitet am Vormittag ihren Kiosk auf den Andrang ab der Mittagszeit vor. Alle Einrichtungen sind frisch geputzt und die Regale aufgefüllt. An den heißen Tagen sind Eis, Yoghurt und frische Salate am meisten gefragt und gehen flott über die Theke. Auch Erika Baier wurde drei Wochen lang jeweils sieben Tag im Kiosk stark gefordert. Und trotzdem sieht sie keinen Grund zum Jammern, schließlich sei in vier Wochen „alles vorbei“. Bis dahin will sie noch tapfer guten Service mit einem breiten Angebot liefern.

Vom Schwimmbadkiosk aus hat man den schönsten Ausblick über die Anlage des Freibades. Der Blick geht bis nach Hochberg hinauf auf die Schwäbische Alb. Die Bäume tragen noch grüne Blätter, nur auf der Liegewiese hat der Rasen unter der Trockenheit etwas gelitten und hat sich stellenweise ins Braune hinein verändert. Den Genuss der Badefreuden kann dies aber nicht trüben.