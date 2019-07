Täglich kindgerechte Führungen

Das Haupt- und Landgestüt Marbach bietet in den Sommerferien bis Dienstag, 10. September, täglich Gestütsführungen ohne Voranmeldung an. Die Führungen durch die Stallungen des Gestütshofs Marbach mit kinderfreundlichen und fachkundigen Informationen zu den Pferden sind ideal für einen abwechslungsreichen Ferientag. Geschulte Gestütsführer geben interessante Einblicke in die Arbeit und die Geschichte des ältesten staatlichen Gestüts Deutschlands. Start der Führungen ist jeweils um 13.30 und 15 Uhr am Stutenbrunnen im Innenhof des Gestütshofs Marbach, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Preis für die Führung beträgt 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Mitglieder des Kinderclubs „Julmonds Marbach“ bekommen eine Ermäßigung von 50 Cent.