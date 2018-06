Susanne Lukàcs-Ringel darf nach China

Die Keramikerin Susanne Lukàcs-Ringel wurde als eine von rund 20 Töpfern aus ganz Europa zu einer Kreativ-Herbst-Messe nach China eingeladen. Vom 1. bis 7. Oktober wird sie im Rahmen eines kulturellen Austausches in Jingdezhen sein, einer Millionenstadt, die dank ihrer Keramik weltberühmt ist.

Jingdezhen gilt als Geburtsort des „weißen Goldes“ und als Hauptstadt des Porzellans. Die Ursprünge reichen bis in die Tang-Dynastie zurück, einer Kaiserdynastie, die von 618 bis 907 an der Macht war. „Blau wie der Himmel, weiß wie Jade, glänzend wie ein Spiegel und dünn wie Papier mit einem Klang wie ein Felsblock“, wird das dort produzierte Porzellan im Einladungsschreiben an die Keramikerin aus Mörsingen beschrieben.

Die Einladung gilt als Auszeichnung für Susanne Lukács-Ringel. Es ist nicht die erste, die ihr zuteil wurde. In diesem Jahr bereits erhielt sie den Preis „Inspiration: Porzellan“ des Keramik-Museums Westerwald. 2016 wurde ihr der Handwerkspreis der Handwerkskammer Heilbronn/Franken zuerkannt. 2014 durfte sie sich gleich über zwei Ehrungen freuen, den Westerwaldpreis für salzglasiertes Steinzeug und Porzellan und einen Preis ihrer rund 200 Mitbewerber auf einem Markt in London für den schönsten Stand. Wer ihn gewinnt, darf im Folgejahr gratis an diesem Markt teilnehmen, verrät Susanne Lukács-Ringel.

2010 gab’s in Waldburg einen Preis für die beste Tasse. Bereits nach ihrer Ausbildung zeichnete sich das Können der Wahl-Mörsingerin ab. 1983 erarbeitete sie sich den dritten Preis im Bundeswettbewerb des Handwerks.

Einladungen nach Japan, Frankreich, England und jetzt China sprechen für ihre Handwerkskunst, die sie 2005 mit dem Bau eines Zwei-Kammer-Holzbrandofens in Mörsingen krönte. Dem letzten Brand entnahm sie ganz aktuell die Gefäße, die sie in China präsentieren wird. Klein müssen sie sein, denn sie müssen in den Koffer passen.