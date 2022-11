Superhelden leben unter uns

Die Alb wimmelt nur so von verkappten Superheldinnen und Superhelden. Sie könnten verschiedener nicht sein, doch alle haben eines gemeinsam: Sie bleiben unsichtbar, unscheinbar, unbeachtet. Sie stehen jeden Morgen auf, stellen sich mutig dem Leben und kämpfen sich nimmermüde durch alle Widrigkeiten, Gefahren und persönlichen Rückschläge.

Im generationsübergreifenden inklusiven Theaterstück „Superheroes“, das am Samstag, 19. November, um 19 Uhr in der Hayinger Digelfeldhalle Premiere feiert, begegnen sich Menschen zwischen 18 und 80 mit ihren Träumen, Ängsten und ganz alltäglichen Lebensfragen. Sie lernen einander kennen, erspielen sich ihre jeweils eigenen Superkräfte und kommen ins Fabulieren, was sie als neugeborene Superheldinnen und Superhelden an ihrem Leben und an der Welt verändern würden – 13 Akteuerinnen und Akteuere und ihre heldischen Alter Egos zwischen vorsichtiger Annäherung, Aufbruch und kollektivem Scheitern, auf der Suche nach Sinn, Zusammenhalt und Glück, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Mit Spielfreude, Witz und viel Musik stehen Sonja Band, Christian Barth, Gudrun Blatter, Carina Glatzer, Siegfried Gramlich, Rosi Holder, Markus Kleinert, Birgit König, Petra Müller, Andrea Piontek, Gisela Schleker, Laura Schmidt und Sabrina Schneck als Teil des „Spielclub_inklusiv“ auf der Bühne. Konzeption und Regie haben Silvie Marks und Johannes Schleker. Für die Musik zeichnet sich Mazen Mohsen, für Kostüm und Ausstattung Katharina Müller verantwortlich.