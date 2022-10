Studientag über Soziologie des Klosters und Fresken

Das Kloster Zwiefalten wurde 1089 von Benediktinermönchen aus Hirsau gegründet. Mehr als 700 Jahre prägte das Kloster den Ort in vielfältiger Weise: spirituell, politisch, wirtschaftlich, künstlerisch und architektonisch. Am Samstag, 22. Oktober, findet ab 10 Uhr im Konventbau des ehemaligen Klosters Zwiefalten ein Studientag statt, bei dem am Vormittag die neuen Forschungen zweier Historiker im Zentrum stehen: Dr. Marco Krätschmer (Universität Marburg) gibt einen spannenden Einblick in die Beziehungen und Verhältnisse, die die Klosterinsassen und die Menschen „draußen“ verbanden. Dies wird unter anderem anhand des Briefwechsels zwischen Abt Berthold (um 1090-1169) mit Hildegard von Bingen (1098-1179) erläutert.

Prof. van der Meulen (Hochschule (FHNW) Basel wendet sich danach den Fresken der Abteikirche zu und zeigt, dass das überreiche Bildprogramm der Fresken – je nach Standort der Betrachtenden – völlig neue Bildinterpretationen und eine schier unendliche Seherfahrung ermöglicht. Van der Meulen wird dies am Nachmittag gegen 14 Uhr in der Abteikirche und damit direkt „am Objekt“ nochmals vertiefen. Ein „Historischer Klinikspaziergang“ durch die ehemalige Klosteranlage schließt sich an, bei dem auch Räume gezeigt werden, die ansonsten nicht zugänglich sind.

Eine Anmeldung wird erbeten an info@drs.de oder Telefon 0711/9791-421. Der Tagungsbeitrag am Vormittag beträgt 10 Euro. Teilnahme am gesamten Studientag inklusive Mittagessen 25 Euro.