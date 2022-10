Studientag im Kloster Zwiefalten

Der Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart lädt seine Mitglieder und weitere Interessierte am kommenden Samstag, 22. Oktober, zu einem Studientag ins ehemalige Kloster Zwiefalten ein. Dieses gilt als eines der bedeutendsten kirchlichen Baudenkmäler Baden-Württembergs. Zum Programm des Studientages, der um 10 Uhr im Konventbau beginnt, zählen laut Info der Diözese „Zwiefaltener Einblicke“ durch Ralf Aßfalg, Pflegedirektor der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik, und Hubertus-Jörg Riedlinger, Vorsitzender der Vereinigung von Freunden der Geschichte Zwiefaltens, seines Münsters und Klosters, sowie Vorträge von Dr. Marco Krätschmer (Universität Marburg) zum Thema „Krisenbewältigung als Balanceakt. Wirtschaft und Spiritualität im Kloster Zweifalten“ und Prof. Dr. Nicolaj van der Meulen (FHNW Basel) zum Thema „Das Deckenfresko in der Benediktinerabtei Zwiefalten. Zum Verhältnis von Bild, Raum und Bewegung“. Nach dem Mittagessen wird Prof. van der Meulen in der Abteikirche seine Vortragsthemen am Objekt erläutern und die Sopranistin Karina Aßfalg dazu eine gesangliche Einstimmung geben. Führungen auch durch Räume, die üblicherweise für Besucher nicht zugänglich sind, schließen sich an. Der Studientag endet mit der Jahresversammlung des Geschichtsvereines ab 16 Uhr.