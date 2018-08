Strom fließt auch für externe Kunden

Von Agence France-Presse und Deutsche Presse-Agentur

Der frühere Radprofi Jan Ullrich ist in Frankfurt am Main festgenommen worden. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Ullrich soll in einem Hotel eine Escortdame attackiert und verletzt haben.

Der 44-Jährige soll mit der Frau in einen Streit geraten und sie daraufhin attackiert haben. Sie musste laut Polizei medizinisch versorgt werden. Die Frau wandte sich laut der Polizeisprecherin an das Hotelpersonal, das die Polizei alarmierte.