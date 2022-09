Streit zwischen zwei Männern in Zwiefalten eskaliert

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Hergang einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die sich am Montagabend in der Zwiefalter Hauptstraße zugetragen hat. Ersten Ermittlungen zufolge entwickelte sich zwischen einem 27-Jährigen und einem 30-Jährigen gegen 17.30 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle ein Streitgespräch, das zunächst durch einen Zeugen geschlichtet werden konnte. Wenige Minuten später entbrannte der Streit auf der Gebäuderückseite eines Imbisses erneut. Dabei soll auch ein Fahrradschloss und sowie ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Beide Beteiligten erlitten durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Der 27-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Zwiefalten ermittelt.