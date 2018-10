Stimmungsvolles Lichterfest

Zum Ende der Biergartensaison hat die Zwiefalter Klosterbräu zu einem ganz besonderen Abend eingeladen: zum Lichterfest. Und viele, viele kamen. Sie erlebten einen stimmungsvollen Abend mit tausenden von Lichtern.

Ab 17 Uhr füllte sich der Biergarten sichtlich und ab 18 Uhr gab es kaum mehr ein Durchkommen. Viele Menschen warteten an den Eingangstoren oder standen auf den Gehwegen und erlebten die Programmpunkte von draußen. Die funkelnde Welt der 1000 Lichter und die strahlenden Elemente sorgten für alle für ein einzigartiges Ambiente.

Als Gitte Wax ihren Lichtertanz startete, gingen die Emotionen hoch. Vor der Bühne standen Kinder dicht an dicht und in den weiteren Reihen freuten sich große und kleine Besucher über die schwungvollen Bewegungen des „tanzenden Engels“ – so Peter Baader. Im Publikum und durch die Tänzerin auf der Bühne wurden Harmonie und Freude sicht- und spürbar und dies war ein besonderes Erlebnis für alle.

Mit Einbruch der Dunkelheit wurden die ersten 1000 Lichterbecher entzündet und verzauberten den Biergarten in allen Richtungen in ein großartiges Lichtermeer. Dazu leuchteten bunte Lampions und Kerzen auf dem Gelände. Die Jugendfeuerwehr verkaufte an ihrem Stand Behälter mit Kerzen für die große Lichterserenade. Und die Jungs hatten alle Hände voll zu tun, um die Anforderungen und den Ansturm zu bewältigen. Zuvor hatte Peter Baader einen Scheck über 200 Euro an die Jugendfeuerwehr überreicht als Dankeschön für die tatkräftige Mithilfe

Athletische Feuershow

Bei der Feuershow mit den AfroBeats der Kolpingjugend Zwiefalten ging es deutlich rustikaler zu; athletisch und mit enormer Geschwindigkeit präsentierten die Aktiven ihre Feuershow mit viel Abwechslung und Raffinesse.

Als um Punkt 20 Uhr bei stimmungsvoller Musik auf der Kessel-Aach mindestens 2500 schwimmende Lichter in Richtung Biergarten trieben, da erreichte die Stimmung an diesem Abend ihren Höhepunkt. Ein Strahlen lag auf allen Gesichtern und die Freude über dieses gelungene Lichterfest erfasste nicht nur die Veranstalter, sondern alle Teilnehmer.

Beifall gab es auch ohne Ende für das beeindruckende Abschlussfeuerwerk. Bis um 22 Uhr die Lichter ausgingen hatten die Mitarbeiter im Biergarten und im Bierhimmel alle Hände voll zu tun. Bis dahin waren Stimmung und Atmosphäre bei allen Beteiligten bestens.