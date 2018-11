Stimmungsvoller Winterzauber zieht Menschenscharen an

Der Reigen der Weihnachtsmärkte ist eröffnet. Hier in der Region gab es im Biergarten des Zwiefalter Bierhimmels einen ersten Adventsmarkt mit dem Titel „Winterzauber“. Ideenreiche Helfer hatten den Bierhimmel in ein Lebkuchenhaus verwandelt. Und auch die zwölf Verkaufsstände hatten vielfältige Angebote, handgefertigte Dekorationen und Leckereien aus der Region dabei. Eine Krippe mit Streichelzoo und fachkundige Vorführungen in stimmungsvoller Atmosphäre begeisterte hunderte von Besuchern.

Diese Saisonverlängerung haben die Verantwortlichen von Zwiefalter Klosterbräu klug durchdacht. Durch immer wieder wechselnden Aussteller kommen an jedem Samstag neue Angebote in die Verkaufsstände. Auch die veränderten Vorführungen bieten Abwechslung und neue Höhepunkte. Das Angebot ist vielfältig, attraktiv und stimmungsvoll.

Die kleinen Besucher freuen sich am Streichelzoo oder an den Spielgeräten. An einer Feuerstelle kann Stockbrot zubereitet werden. Direkt nebenan gibt es Glühwein und Punsch und jede Menge Sitzgelegenheiten.

Die Vorführung zum Wintergrillen am ersten Veranstaltungstag brachte den Gästen eineinhalb Stunden lang Informationen. Alexander Buck von Metzgerei und Partyservice Obermarchtal zerlegte fachgerecht einen Rinderrücken. Vorher hatten Helfer über die richtige Viehhaltung informiert und auch die Auswahl der Fleischstücke besprochen. Beratungen über den richtigen Grill rundeten das Angebot ab.